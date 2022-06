Londyn jest jedną z najbardziej stresujących stolic w Europie [RANKING]

Życie w Londynie to nerwy i pośpiech

Brytyjska stolica jest jednym z najbardziej stresujących miast do życia na świecie - w żaden sposób nie jest to kontrowersyjne twierdzenie. Pozostaje jedynie pytanie o to, jak bardzo egzystencja w Londynie jest stresująca?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Lenstore, Londyn uplasował się na piątym miejscu pośród najbardziej stresujących stolic w Europie. Przygotowując ranking wzięto pod uwagę koszty utrzymania, roczny czas pracy, średnią miesięczną pensję, wskaźnik dobrego samopoczucia, ilość godzin słonecznych w roku oraz zanieczyszczenie światłem. Londyn bije swoją konkurencję rekordowymi kosztami utrzymania - pod względem wydatków, jakie musimy ponieść, aby w ogóle móc tam zamieszkać, największe brytyjskie miasto po prostu nie ma sobie równych. Co ciekawe, jest jedna europejska stolica, w której za kupno domu lub mieszkania zapłacimy więcej, niż w Londynie. To Paryż, gdzie metr kwadratowy kosztuje przeciętnie przeciętnie 10 320 funtów.

"Najlepiej" w rankingu przygotowanym przez Lenstore wypadła stolica Grecji, czyli Ateny, które okazały się najbardziej stresującym miastem tego typu w skali całej Europy. Mieszkańcy Aten mogą narzekać na betonozę i małą ilość terenów zielonych. Kolejne miejsca na liście zostały zajęte przez włoski Rzym (hałas i zanieczyszczenie światłem) oraz francuski Paryż. Przed Londynem uplasowała się jeszcze belgijska Bruksela.

Na drugim biegunie znalazły się stolice państw północy Europy, a konkretnie kraje nordyckie. Najmniej stresującą z nich są Helsinki, a następnie Kopenhaga i Oslo. Warto w tym miejscu dodać, że przyjęta metodologia badań w dużej mierze pokrywa się z powszechnym doświadczeniem mieszkańców tych miast! Według World Happiness Report najlepsze wyniki pod tym względem osiągnęły Reykjavik oraz właśnie Helsinki i Oslo.

