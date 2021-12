Londyn: Ewakuowano Leicester Square. Około 200 osób w popłochu opuszczało sklepy i biura

Fot. Getty

Około 200 osób zostało ewakuowanych z Leicester Square w centrum Londynu. Do ewakuacji doszło z powodu podejrzenia o „wyciek gazu”.

We wtorek 14 grudnia około godziny 7 rano straż pożarna i policja otrzymały zgłoszenie o podejrzeniu wycieku gazu w okolicy Leicester Square w Londynie. Na miejscu niezwłocznie pojawiły się służby ratunkowe i podjęto decyzję o ewakuacji.

Cały obszar został odgrodzony kordonem, a policja prosi wszystkich o unikanie Leicester Square. Na miejsce wezwano także brygadę techniczną, której zadaniem jest dokładne określenie zagrożenia oraz naprawa instalacji.

„Załogi zostały wezwane o 7:01 z powodu zgłoszenia wycieku gazu na Leicester Square. Około 200 osób zostało ewakuowanych z pobliskich budynków, a na miejscu postawiono 50-metrowy kordon. Inżynierowie z Cadent Gas pracują nad naprawą. Na miejscu są dwa wozy strażackie i około 10 strażaków ze straży pożarnej w Soho i Euston” – mówił rzecznik londyńskiej straży pożarnej, cytowany przez portal Metro.

Z kolei rzecznik Met Police skomentował sytuację na Twitterze: „Policja została wezwana we wtorek 14 grudnia o godzinie 07:27 po doniesieniach o podejrzeniu wycieku gazu na Leicester Square. Służby ratunkowe są na miejscu. Zapobiegawczo ewakuowano wiele budynków, a plac jest obecnie zamknięty dla pieszych. Prosimy o unikanie tego miejsca”.

