Londyn: Autobus wjechał w sklep – jest wielu rannych [WIDEO]

Fot. Twitter/@WalkingLondon_

W Londynie doszło do poważnego wypadku. Autobus wjechał w ścianę jednego z przyulicznych budynków – w sklep usytuowany przy ruchliwej drodze we wschodniej części miasta. Służby ratunkowe informują o wielu rannych.

Do wypadku doszło dziś (wtorek, 25 stycznia 2022) około godziny 8:20 rano w Chingford, w pobliżu dworca kolejowego Highmans Park we wschodnim Londynie. Autobus linii 212 wjechał w ścianę frontową sklepu On Appliances, powodując poważne zniszczenia.

Na miejscu pojawiła się policja i służby ratunkowe. Sanitariusze musieli w krótkim czasie zająć się wieloma ofiarami wypadku, opatrując rannych na ruchliwej ulicy.

W sieci pojawiły się nagrania z miejsca wypadku, na których widać poważnie zniszczony autobus, wbity w ścianę jednego z przyulicznych budynków. W tle słychać syreny alarmowe policyjnych radiowozów i ambulansów, widać też pracujące służby ratunkowe i sanitariuszy opatrujących rannych.

W związku z wypadkiem London Ambulance Service opublikowało oświadczenie na Twitterze, w którym napisano: „Jesteśmy na miejscu i zajmujemy się wieloma ofiarami tego incydentu przy #HighamsPark, E4, gdzie autobus wjechał w budynek. Załogi ściśle współpracują z agencjami partnerskimi i będziemy udostępniać więcej informacji, kiedy tylko będzie to możliwe”.

I’ve received reports this morning of a bus crashing into a building in Highams Park in Waltham Forest. Emergency services are currently on the scene—we will share more information as soon as we have it. My thoughts are with everyone affected by this terrible incident. https://t.co/Rq4MhlggHF