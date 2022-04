Londyn: 29-letni nożownik zaatakował policjanta w pobliżu rezydencji premiera

Wiosna na Horse Guards Parade (City of Westminster)

W sercu Londynu doszło do ataku nożownika

Do rzeczonych wydarzeń doszło około godziny 8.50 w dniu wczorajszym, w poniedziałek 18 kwietnia 2022 roku na Horse Guards Parade, placu defilad zlokalizowanym między Whitehall a St. James’s Park w londyńskim City of Westminster.

Jak ujawniają brytyjskie media, sprawca był uzbrojony w nóż. Doszło do starcia z dwójką funkcjonariuszy policji Ministerstwa Obrony. 29-letnie napastnik został unieszkodliwiony za pomocą paralizatora, a następnie aresztowany. Zostaną mu postawione zarzuty zabójstwa oraz posiadania broni ofensywnej. Jak uściśla Met Police incydent ten nie jest traktowany, jako przestępstwo związane z terroryzmem. W chwili obecnej znajduje się on w areszcie na jednym z posterunków policji w centrum brytyjskiej stolicy. Wszystko wskazuje również na to, że w wyniku tych wydarzeń nikt nie ucierpiał, ponieważ w oficjalnych komunikatach nie pojawiły się żadnej informacje o potencjalnych poszkodowanych.

W obliczu potencjalnego zagrożenia funkcjonariusze Met Police na kilka godzin "odcięli" kordonem policyjnym dzielnicę Whitehall. Przypomnijmy, właśnie tam mieście się większość rządowych ministerstw, a także biura premiera na Downing Street 10.

W oficjalnym oświadczeniu rzecznik Metropolitan Police zaznaczył, iż w tej sprawie prowadzone jest śledztwa, a londyńska policja metropolitalna w ramach prowadzonych działań będzie ściśle współpracować Ministry of Defence Police.

Niedaleko budynków rządowych i siedziby premiera zaatakowano policjanta