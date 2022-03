Londyn: 14-latka jadąca na e-hulajnodze zginęła w kolizji z furgonetką

Tragedia na londyńskich ulicach - 14-latka jadąca na e-hulajnodze zderzyła się z furgonetką. Życia nastolatki nie udało się uratować. Jakie były okoliczności tego zdarzenia?

Do tego tragicznego wypadku doszło w dniu wczorajszym, w poniedziałek 21 marca 2022 roku. W godzinach popołudniowych na Green Street w Upton Park (wschodnia część Londynu) jadąca elektrycznej hulajnodze 14-latka zderzyła się z furgonetką. Życia nastolatka nie udało się uratować. Na miejscu pomocy udzielili jej ratownicy medyczni, ale jej zgon został ogłoszony na miejscu, około godziny 13:30. Kierowca furgonetki nie został aresztowany przez funkcjonariuszy Met Police. Niestety, nie znamy żadnych szczegółów dotyczących okoliczności tego zdarzenia.

Śmiertelny w skutkach wypadek we wschodnim Londynie

Przypomnijmy, jeżdżenie na e-hulajnogach na drogach publicznych w Wielkiej Brytanii pozostaje zakazane. W samym Londynie, od czerwca 2021 roku, funkcjonuje miejski program pilotażowy umożliwiający wypożyczanie z tych pojazdów. Testy będą trwały 12 miesięcy i w tym czasie we wskazanych sześciu dzielnicach Londynu będzie można korzystać z hulajnóg elektrycznych (Tower Hamlets, Ealing, Hammersmith and Fulham, Richmond, City of London oraz Kensington and Chelsea).

Warto również dodać, że każda osoba chcąca skorzystać z miejskich e-hulajnóg musi się zarejestrować w aplikacji danego operatora. Aby móc to zrobić musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełne lub tymczasowe prawo jazdy. W dodatku, przed pierwszym wypożyczeniem urządzenie konieczne jest przejście specjalnego kursu związanego z zachowaniem bezpieczeństwa. Wiele zatem wskazuje, że 14-letnia dziewczyna korzystała z elektrycznej hulajnogi niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

14-latka jadąca na e-hulajnodze brała udział w kolizji z udział furgonetki

Według ostatnich danych, w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2021 roku ponad połowa z 931 z udziałem elektrycznych hulajnóg miała miejsce właśnie w brytyjskiej stolicy. Zgodnie w wyliczeniami TfL jeszcze w 2017 roku mieliśmy do czynienia z zaledwie jednym śmiertelnym wypadkiem z e-scooterami w tle. W okresie od marca do listopada 2020 w stolicy zginęły trzy osoby, a kolejnych 98 osób zostało ciężko rannych

Z pewnością tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w dniu wczorajszym ożywią dyskusję nad tą kwestią...