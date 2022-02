Londyn: 13 osób rannych po zawaleniu się podłogi w angielskim pubie

Fot. Twitter/@LondonFire

Dramatyczny wypadek w londyńskim pubie. Podczas imprezy zawaliła się podłoga. Trzynaście osób zostało rannych.

W sobotę popołudniu we wschodnim Londynie doszło do dramatycznego zdarzenia. W jednym z typowych angielskich pubów, w którym ludzie spędzali wolny czas pijąc piwo i bawiąc się w towarzystwie znajomych, niespodziewanie zawaliła się podłoga. 13 osób zostało rannych.

Do wypadku doszło w pubie Two More Years w Hackney Wick około godziny 16:50. Wewnątrz pubu zainstalowana była antresola, która niestety zawaliła się, powodując poważne szkody. Wiele osób ucierpiało.

Na miejsce została wezwana pomoc medyczna i służby ratunkowe. Strażakom udało się uratować 7 osób, które po incydencie leżały uwięzione pod gruzami. Ratownicy medyczni poinformowali, że trzy osoby zostały poważnie ranne, a 10 innych osób odniosło drobniejsze obrażenia. Cztery osoby trafiły do szpitala.

Jeden z uczestników imprezy opowiedział brytyjskim dziennikarzom, że w czasie wypadku przebywał na pechowej antresoli, ale na szczęście udało mu się w porę uciec, unikając poważnych obrażeń. W rozmowie z BBC mężczyzna relacjonował: „Brzmiało to jak dudnienie – trochę jak trzęsienie ziemi. Nie można być przygotowanym na coś takiego”. Mężczyzna podkreślił, że podczas tego niespodziewanego incydentu wszyscy wzajemnie sobie pomagali.

Zdjęcia z akcji ratunkowej opublikowała na Twitterze Londyńska Straż Pożarna:

Firefighters are in attendance at a pub in #HackneyWick where a mezzanine floor has collapsed. Crews are working with colleagues from @Ldn_Ambulance and @metpoliceuk and have rescued eight people from the building https://t.co/Wogtk7Gfzjpic.twitter.com/UgQnNNCOzK