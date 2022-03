Londyn: 12-latek i 13-latek oskarżeni o dokonanie serii włamań do ekskluzywnych hoteli

Fot: Pxhere

Przed obliczem sądu Westminster Magistrates Court stanęło dwóch braci oskarżonych o włamania do prestiżowych londyńskich hoteli. Nie pisalibyśmy o tym, gdyby nie fakt, iż oskarżeni mają 12 i 13 lat!

12-letniemu "rabusiowi hotelowemu" postawiono zarzuty dotyczące aż 14 włamań w okresie 10 miesięcy. Z kolei jego 13-letni brat jest oskarżony o udział w trzech włamaniach między kwietniem 2021 a lutym 2022 roku. Ze względów prawnych danych personalnych ich obu nie można podawać do publicznej wiadomości. W dniu wczorajszym, w czwartek 17 marca 2022 roku w sądzie Westminster Magistrates Court bracia odmówili przyznania się do stawianych im zarzutów. Jak podaje brytyjski portal "The Guardian" chłopcy, bo chyba właśnie w taki sposób należy ich opisywać, są oskarżani o dokonywanie włamań w takich miejscach, jak hotel Claridge w Mayfair, Four Seasons w Park Lane, hotel Corinthia w Whitehall i kompleks BBC Television Center w White City. Obaj są również oskarżenie o przygotowanie spisku w celu popełnienia włamania.

Ze względu na ich wiek, podczas rozprawy w londyńskim sądzie, na sali była obecna ich matka.

12-latek i 13-latek oskarżeni o serię włamań do hotelów w Londynie

Trzeba jednak dodać, że w tej sprawie oskarżeni są nie tylko oni! Na ławie oskarżonych zasiadł również 19-letni Shane McCarthy. Jemu z kolei postawiono w sumie 11 zarzutów. Dziewięć z nich dotyczy włamań, jeden dotyczy kradzieży i jeden spisku w celu popełnienia włamania między kwietniem 2021 a lutym tego roku. Również i on zaprzecza wszystkim tym zarzutom.

Jego sprawa trafiła do sądu koronnego w Isleworth, gdzie ma się stawić 14 kwietnia. Sędzia pokoju Alan Elias zwolnił go do tego czasu za bezwarunkową kaucją. Jak podaje "Guardian" oskarżyciel Jonathan Bryan argumentował, że sprawy obu chłopców nie powinny być kierowane do sądu koronnego obok sprawy McCarthy'ego z powodu „różnicy w ich wieku” i „ograniczonej karalności”.

"Hotelowi rabusie" mieli popełniać przestępstwa przez 10 miesięcy

Broniąca chłopców Adel Buckingham zaznaczyła, iż 12-latek i 13-latek są dziećmi o specjalnych potrzebach, a „ich wiek i brak dojrzałości są ważnymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę” w tym procesie. Obrona z zadowoleniem przyjęła wniosek prokuratury o rozdzieleniu spraw.

Chłopcy zostali zwolnieni za kaucją do dnia 28 marca, kiedy to pojawią się w sądzie dla młodzieży w Highbury Corner.