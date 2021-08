London nadal na 1. miejscu - brytyjska stolica najlepszym miastem do studiowania

Londyn pozostaje najlepszym miejscem do studiowania

Londyn pozostaje najlepszym miastem do studiowania, według międzynarodowego rankingu ośrodków szkolnictwa wyższego. Brytyjska stolica wyprzedziła między innymi Tokio, Boston i Berlin.

Trzeci rok z rzędu Londyn melduje się na samym szczycie zestawienia najlepszych miast pod kątem studiowania. Pomimo niskich ocen za "przystępność cenową", dzięki obecności wiodących na świecie uniwersytetów takich, jak Imperial College i King's College London oraz wysokim notom za otwartość na zagranicznych studentów i późniejsze możliwości rozwijania swojej kariery, brytyjska stolica zdeklasowała konkurencję. W rankingu stworzonym przez analityków edukacyjnych z QS Quacquarelli Symonds drugie miejsce zajęte zostało przez niemieckie Monachium, a trzecie miejsce wspólnie okupują Tokio (Japonia) i Seul (Korea Południowa). Na dalszych miejsca uplasowały się Berlin, Melbourne, Zurych i Sydney, a Paryż, Montreal i Boston zajęły wspólnie o dziewiąte miejsce.

Gdzie studiować w Wielkiej Brytanii?

Jak czytamy na łamach "Guardiana" rankingi miast tworzone przez analityków edukacyjnych QS Quacquarelli Symonds oparte są na ankietach 85 000 obecnych i przyszłych studentów na całym świecie oraz analizie danych. Obejmują one miasta o populacji co najmniej 250 000 i dwóch lub więcej uniwersytetach umieszczonych w światowych rankingach uniwersytetów QS.

Obecni studenci studiujący w Londynie bardzo wysoko ocenili stolicę brytyjską za "wyjątkowe możliwości kulturalne, gospodarcze i edukacyjne", chociaż miasto zostało umieszczone dopiero na 15. miejscu – poniżej Auckland i Montrealu – za atrakcyjność wśród potencjalnych studentów. Nie jest to zatem miasto "pierwszego wyboru"...

W pierwszej 30 najlepszych miast do studiowania znalazły się jeszcze trzy inne brytyjskie miasta - Edynburg, Glasgow i Manchester. Coventry z kolei zostało doceniono ze względu na swoją multikulturowość - pod tym kątem było drugie, ustępując jedynie Melbourne. Jak się okazuje, miasto to cechuje się dużą otwartością i tolerancją w stosunku do studentów pochodzących z innych krajów.

Najwyżej notowanym ośrodkiem w USA został Boston, dzięki bliskości Massachusetts Institute of Technology i Harvardu. Jednak studiowanie w Ameryce jest jeszcze droższe, niż w UK. Koszty utrzymania się w Los Angeles, Nowym Jorku i San Francisco są po prostu horrendalne. W rankingu QS zauważono również, że amerykańskie miasta "odczuwają systemowy spadek" ocen atrakcyjności, które obejmują takie wskaźniki, jak zanieczyszczenie, przestępczość czy bezpieczeństwo.

Nie tylko w UK, ale na całym świecie!

Najmniej pożądane miejsca do studiowania to Monterrey w Meksyku i Ałmaty w Kazachstanie. Najtańszym ośrodkiem okazała się stolica Malezji, Kuala Lumpur, która zameldowała się przed Kazaniem, stolicą Tatarstanu w Rosji.