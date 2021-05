Lokalne lockdowny w UK nie mają miejsca. Zamieszanie po rządowym komunikacie dotyczącym podróży w UK

Mimo ostrzeżenia przed podróżowaniem do i z rejonów z największym wskaźnikiem zachorowań na indyjski wariant koronawirusa, nie wprowadzono lokalnych lockdownów.

Po tym, jak rząd zalecił, aby zrezygnować z podróży z i do ośmiu rejonów Anglii, w których mamy do czynienia obecnie z wysokim wskaźnikiem zachorowań na mutację koronawirusa zidentyfikowaną w Indiach, powstało zamieszanie. Lokalne Councile poinformowały jednak, że nie mamy do czynienia wcale z lokalnymi lockdownami i nie wprowadzono restrykcji dotyczących podróży.

Po tym, jak rząd poinformował, aby rezygnować z podróży z oraz do ośmiu rejonów, w których obecnie liczba zachorowań na pochodzącą z Indii mutację koronawirusa jest wysoka, doszło do dezorientacji i władze lokalne tych rejonów musiały wydać specjalne oświadczenie.

Lokalne lockdowny w UK nie mają miejsca

Wśród rejonów z najwyższą zachorowalnością na indyjski wariant koronawirusa znalazły się: Bolton, Blackburn, Hounslow, Kirklees, Leicester, Bedford, Burnley oraz North Tyneside. Doszło jednak do dużego zamieszania związanego z ostrzeżeniem rządu dotyczącym podróży do i z tych rejonów.

Władze lokalne tych ośmiu rejonów wydały wspólne oświadczenie, w których informują wszystkich, że lokalne lockdowny nie mają miejsca i nie wprowadzono żadnych restrykcji dotyczących podróży do oraz z wymienionych regionów.

Wspólna walka

- W rejonach, gdzie rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa, pracujemy wspólnie, by zwiększyć liczbę wykonywanych testów oraz szczepień, a także pomóc w samoizolacji. Istnieją rozsądne środki ostrożności w zakresie zdrowia publicznego, do których ludzie powinni się zastosować i których przestrzegamy wszyscy w trakcie pandemii. Propagujemy je i współpracujemy z władzami, aby mieć pewność, że ludzie rozumieją, co muszą wziąć pod uwagę w swoim codziennym życiu.

Zamieszanie pojawiło się wtedy, gdy na stronie rządowej zamieszczono informację, która została zinterpretowana w niewłaściwy sposób, że na rejony najbardziej dotknięte przez indyjski wariant koronawirusa nałożono większe restrykcje. Ministerstwo Zdrowia Opieki Społecznej podało, że wytyczne dotyczące ośmiu rejonów zostaną zaktualizowane, aby „jasne było, że nie wprowadzamy lokalnych restrykcji”.