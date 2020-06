Absurdy lockdownu: Sypianie z osobą, z którą się nie mieszka, jest nielegalne według nowych zasad

Pójście do łóżka z osobą, z którą się nie mieszka jest od poniedziałku NIELEGALNE...

W poniedziałek weszły w życie nowe zasady lockdownu w Anglii. Zmienione przepisy okazują się jednak dość szokujące, ponieważ jedną z rzeczy, które stały się nielegalne jest sypianie z kimś, z kim się nie mieszka… Jak kary grożą za złamanie tej kontrowersyjnej reguły?

Nowe zasady lockdownu w Anglii miały być łagodniejsze, jednak nie we wszystkich kwestiach rzeczywiście tak się stało. Jedną z najbardziej zaskakujących konsekwencji nowych przepisów jest zdelegalizowanie seksu osób, które ze sobą nie mieszkają…

Sypianie z osobą, z którą się nie mieszka, jest nielegalne

Przepisy dotyczące ochrony zdrowia wcześniej zabraniały ludziom wychodzić z domu bez „uzasadnionego usprawiedliwienia” - co jest terminem dość szerokim i podatnym na interpretacje. Jednak przepis ten został zastąpiony surowszym ograniczeniem.

W czasie obecnej fazy lockdownu w Anglii „nikt nie może uczestniczyć w spotkaniu, które odbywa się w miejscu publicznym lub prywatnym na zewnątrz i składa się z więcej niż sześciu osób lub w pomieszczeniu i składa się z dwóch lub więcej osób”. Jednocześnie przepisy wyjaśniają, co należy rozumieć przez „spotkanie”: „Spotkanie jest wtedy, gdy dwie lub więcej osób jest obecnych razem w tym samym miejscu, w celu angażowania się w jakąkolwiek formę interakcji społecznej lub podjęcia jakichkolwiek innych wspólnych aktywności”.

Na tym jednak nie koniec. Można by pomyśleć, że pewnym pośrednim rozwiązaniem byłoby zostanie na noc u drugiej połówki. Niestety nowe zasady lockdownu zabraniają również tego, ponieważ odrębny przepis zakazuje przebywania na noc poza domem „bez uzasadnionego usprawiedliwienia”, takiego jak przeprowadzka, praca, udział w pogrzebie, opieka i uniknięcie krzywdy.

Jakie kary grożą za pójście do łóżka z osobą, z którą się nie mieszka?

Dokumenty nie zawierają przepisu, mówiącego o jakimkolwiek wyjątku od reguł dla par, które nie mieszkają razem. Oznacza to, że osoby uprawiające seks poza swoim domem lub/i z osobą, z którą nie mieszkają na co dzień, mogą zostać ukarane. Policja może aresztować lub ukarać grzywną za łamanie prawa, z domyślną karą w wysokości 100 funtów w Anglii. Policja nie ma jednak uprawnień do sprawdzania ewentualnych naruszeń lockdownu wewnątrz budynków mieszkalnych.

