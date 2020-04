Lockdown w UK: Ograniczenia „zostaną do końca roku” lub dłużej - zapowiedział główny medyczny doradca rządu

Niektóre ograniczenia, dotyczące zasad dystansu społecznego, pozostaną w UK co najmniej do końca roku.

Prof. Chris Whitty, główny doradca medyczny rządu UK powiedział, że niektóre ograniczenia dotyczące życia społecznego pozostaną w Wielkiej Brytanii co najmniej do końca 2020 roku. Whitty dodał, że „całkowicie nierealistyczne” jest oczekiwanie, że życie wkrótce wróci do normy.

Prof. Chris Whitty, główny doradca rządu UK ds. medycznych powiedział, że „na dłuższą metę” idealnym rozwiązaniem byłaby „wysoce skuteczna szczepionka” lub leki, które efektywnie leczą chorobę płuc powodowaną przez wirusa. Profesor ostrzegł jednak, że szansa na opracowanie dobrej szczepionki lub leku w tym roku jest „niewiarygodnie mała”.

„Ta choroba nie zostanie wykorzeniona, nie zniknie” - powiedział prof. Whitty podczas codziennej konferencji prasowej, dotyczącej aktualnego kryzysu zdrowotnego. - „Musimy więc zaakceptować fakt, że rozpracowujemy chorobę, z którą wciąż będziemy mieli do czynienia na całym świecie (…) w dającej się przywidzieć przyszłości”.

Profesor Whitty powiedział również, że mieszkańcy UK nie powinni oczekiwać, że liczba zgonów związanych z koronawirusem nagle spadnie po szczycie zachorowań oraz że należy przygotować się na to, że niektóre obecnie obowiązujące ograniczenia życia społecznego pozostaną w mocy co najmniej do końca tego roku - a może i dłużej.

Jak podało BBC, według najnowszych oficjalnych danych w brytyjskich szpitalach w ciągu jednej doby kolejne 759 osób zmarło z powodu zakażenia, a całkowita liczba ofiar śmiertelnych w UK sięgnęła już 18 100 osób.