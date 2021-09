Lockdown w Anglii może wrócić na zimę. Boris Johnson walczy o utrzymanie przepisów covidowych

Fot. Getty

Brytyjski parlament będzie głosował nad wycofaniem przepisów umożliwiających wprowadzenie kolejnego lockdownu. Czy zimą czeka nas kolejny lockdown w Anglii?

Głosy brytyjskich parlamentarzystów są obecnie mocno podzielone w kwestii tego, czy należy utrzymać, czy może wycofać nadzwyczajne przepisy covidowe, umożliwiające między innymi wprowadzenie kolejnego lockdownu. Boris Johnson i jego zwolennicy walczą o utrzymanie dotychczasowej legislacji, jednak mniej więcej tyle samo posłów jest zdecydowanie przeciwnych możliwości kolejnego lockdownu.

Czy zimą będzie kolejny lockdown?

Przepisy covidowe w Anglii zostały wprowadzone po raz pierwszy 18 miesięcy temu i z założenia mają obowiązywać do marca 2022 roku. Jednak spora część posłów – zarówno konserwatystów, jak i laburzystów – a także organizacje zajmujące się prawami obywatelskimi, chcą wycofania przepisów covidowych już teraz, a tym samym wykluczenia możliwości kolejnego lockdownu w Anglii. Po wznowieniu posiedzeń po wakacyjnej przerwie w przyszłym tygodniu, w Izbie Gmin odbędzie się debata i głosowanie w tej sprawie.

Jeśli zwolennicy utrzymania nadzwyczajnych przepisów wygrają głosowanie, nie będzie to oznaczało, że na pewno nastąpi kolejny lockdown – będzie to oznaczało, że kolejny lockdown może nastąpić. Przepisy pozostawiają bowiem rządowi otwartą furtkę w tej kwestii, czyli w razie następnej fali epidemii gabinet Borisa Johnsona będzie miał prawo wprowadzić ścisły lub częściowy lockdown w kraju – tak jak to było do tej pory.

Aktualne przepisy covidowe w Anglii dają rządowi, władzom lokalnym i policji uprawnienia między innymi do tymczasowego zamykania szkół i przedsiębiorstw, zawieszania wolności zgromadzeń publicznych czy odraczania wyborów lokalnych. Przepisy gwarantują także zasiłek chorobowy dla osób chorujących na covid-19 oraz ochronę przed eksmisją dla angielskich lokatorów. Głosowanie w brytyjskim parlamencie zdecyduje o losach wszystkich tych kwestii w najbliższym czasie.