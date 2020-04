Lockdown w UK - Kiedy będą otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne? ZOBACZ hit Facebooka!

Fot: Facebook

Kto gorzej znosi izolację - kobiety czy mężczyźni? Stereotypowemu facetowi niewiele trzeba do szczęścia - coś zje, coś obejrzy w telewizji (choć nie mecz piłkarski!), wypije piwko wieczorem i jakoś to będzie. Może nawet książkę poczyta!

Znacznie gorzej mogą mieć przedstawicielki płci pięknej, które z każdym kolejnym dniem coraz bardziej tęsknią za wizytą w swoim ulubionym salonie piękności, za spotkaniem ze swoją kosmetyczką, fryzjerem i możliwością zrobienia się na bóstwo. Niestety, ze względu na obostrzenia związane ze wprowadzeniem lockdownu wszelkie salony fryzjerskie pozostają zamknięte, ale nie oznacza to, że nie można pożartować...

Zresztą, zobaczcie sami co pojawiło się na popularnej grupie na FB Żyję w UK / Polacy na Wyspach:

Rzecz jasna to żart - i to dobry! - ale według doniesień nie tylko brytyjskich mediów, ale i polskich "podziemie fryzjerskie" całkiem niedawno zaczęło funkcjonować na sporą skalę. Klientki (i klienci również) umawiają się na "nieoficjalne" spotkania, "na kawę", które są tak naprawdę są czymś innym. Trudno się dziwić - szczególnie osobom, które pracują jako fryzjerzy i fryzjerki - z czegoś po prostu trzeba żyć! A z drugiej strony są kobiety, których fryzury potrzebują pilnej interwencji oraz mężczyźni, których brody łakną ręki dobrego barbera.

A co Wy na ten temat sądzicie? Planujecie jakąś wizytę u fryzjera "na nielegalu"? Czekacie, aż zostana zdjętę obostrzeżenia? Czekamy na Wasze komentarze!

Warto w tym miejscu dodać, że jak donosi "The Daily Mail" otwarcie salonów fryzjerskich ma być częścią pierwsze fazy luzowania lockdownu. W ramach "Red Phase" ma zostać zniesiona część z wprowadzonych restrykcji. To wciąż tylko spekulacje, ale według źródeł, na jakie powołują się dziennikarze "Maila" już 11 maja fryzjerzy i inne podobne zakłady usługowe wrócą do pracy. Oprócz tego zaczną działać żłobki, zostaną otwarte sklepy, w którym można kupić wszystko, co nie jest niezbędne do życia i coś się ruszy w temacie szkół.

Czy tak się stanie? Zobaczymy!