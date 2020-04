Lockdown: Czy przesyłki pocztowe między Polską a UK są dostarczane normalnie? Zobacz, na jakich zasadach działa teraz Royal Mail

Fot. Getty

Czy w czasie lockdownu urzędu pocztowe w UK są otwarte? Zobacz, na jakich zasadach działa teraz Royal Mail i czy można liczyć na dostarczenie przesyłki międzynarodowej.

W marcu Boris Johnson ogłosił ogólnokrajowy lockdown, co oznacza, że ludzie w całej Wielkiej Brytanii są teraz zobowiązani do pozostania w domu. Miejsce zamieszkania można opuścić tylko z jednego z kilku ważnych powodów wskazanych przez rząd: po zakup żywności, leków, do pracy, w celu podtrzymania kondycji fizycznej. Wszelkie „nieistotne” sklepy, usługi i przedsiębiorstwa zostały zamknięte. A co z działaniem brytyjskiej poczty?

Czy Royal Mail działa normalnie w czasie lockdownu?

We wtorek 24 marca Royal Mail opublikował zaktualizowane wytyczne dotyczące swoich usług. W wytycznych czytamy, że urzędy pocztowe pozostaną otwarte: „Usługi pocztowe są kluczową częścią infrastruktury Wielkiej Brytanii. Dostarczanie paczek i listów jest konieczne dla utrzymania kraju, prowadzenia działalności gospodarczej i pomocy wielu osobom, które być może nie mają możliwości opuszczenia domu. Wciąż ciężko pracujemy, aby odbierać, przekierowywać i dostarczać jak najwięcej listów i paczek w trudnych okolicznościach”.

Rozmawiając z dziennikiem „The Independent”, Shane O’Riordain, dyrektor zarządzający ds. marketingu, regulacji i spraw korporacyjnych w Royal Mail, powiedział: „Poczta nadal jest odbierana i dostarczana - tak jak zwykle. Jest to sytuacja szybko zmieniająca się”. O’Riordain dodał, że czasem może zdarzyć się, że przesyłki są opóźnione, jednak nie jest to regułą. Royal Mail zapewnia także, że ma opracowane rozwiązania awaryjne na wypadek naprawdę ciężkiej sytuacji w kraju, aby mimo wszystko kontynuować płynne przekazywanie poczty.

Co z przesyłkami międzynarodowymi?

Z uwagi na to, że obecnie w większości państw Europy obowiązuje lockdown - często bardziej rygorystyczny niż w Wielkiej Brytanii, to zrozumiałe, że można martwić się o swoje przesyłki międzynarodowe. Royal Mail podkreśla jednak, że w celu utrzymania płynności przekazywania poczty, współpracuje zarówno z liniami lotniczymi, jak i z urzędami pocztowymi i firmami kurierskimi na całym świecie i zamierza nadal przyjmować i nadawać przesyłki międzynarodowe. Brytyjska poczta prosi jednocześnie, by uzbroić się w cierpliwość, ponieważ przesyłki międzynarodowe mogą być dostarczane z opóźnieniem.

Czy przesyłki między Polską a Wielką Brytanią są dostarczane normalnie?

Na stronie Royal Mail czytamy: „Polska wprowadziła specjalne środki od poniedziałku 16 marca, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Poczta Polska musi przestrzegać tych środków, co oznacza, że może dysponować zmniejszoną liczbą pracowników, a w konsekwencji nie może dostarczyć całej poczty zgodnie ze specyfikacjami. Składanie podpisu przy doręczeniu przesyłki zostało zawieszone i można oczekiwać opóźnień w usługach pocztowych”.

Oznacza to, że w przypadku przesyłek między Polską a UK, należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ spodziewane są znaczne opóźnienia w doręczaniu. Aktualne informacje dotyczące zasad nadawania i odbierania przesyłek międzynarodowych w Royal Mail dostępne są na stronie: International Incident Bulletin.