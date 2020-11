Lockdown w Szkocji - w 11 regionach wprowadzono najwyższy poziom obostrzeń [WIDEO]

Do kiedy trzeba będzie ich przestrzegać?

W piątek 20 listopada w jedenastu regionach Szkocji zostanie wprowadzony czwarty, a więc najwyższy poziom obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. W praktyce oznacza to wprowadzenie lockdownu w części kraju.

Od najbliższego piątku ponad dwa miliony ludzi ma zostać objętych najsurowszymi restrykcjami obowiązującymi w Szkocji. Wytyczne związane z czwartym, a więc najwyższym stopniem zagrożenia, wejdą w życie w sumie w jedenastu regionach w zachodniej i środkowej części kraju, w tym w samym Glasgow. Najwyższe restrykcję mają obowiązywać d0 11 grudnia.

Nowe regulację będą obowiązywać w: West Dunbartonshire, East Dunbartonshire, Renfrewshire, East Renfrewshire, Glasgow, North Lanarkshire, South Lanarkshire, West Lothian, East Ayrshire, South Ayrshire i Stirling.

Warto w tym miejscu również dodać, że od wtorku 24 listopada regiony Lothian i Midlothian, a więc obszary leżące na wschód od Edynburga, zostają przeniesione ze strefy trzeciej do drugiej.

Wśród obostrzeń, jakie mają obowiązywać na poziomie czwartym znajduje się zakaz podróży z tych regionów do obszarów znajdujących się w niższej strefie obostrzeń oraz - z drugiej strony - mieszkańcy stref od 1 do 3 nie będzie można jeździć do "4". Opuszczanie gospodarstw domowych będzie możliwe tylko w najpilniejszych sprawach takich, jak praca, wyjście na potrzebne zakupy czy wizyta u lekarza. Zamknięte pozostaną wszystkie sklepy "non-essential", puby, restauracje i kawiarnie, a także siłownie i ośrodki wypoczynkowe, fryzjerzy i kosmetyczki. Szkoły i żłobki pozostaną otwarte.

Ograniczenia poziomu 4 najbardziej przypominają blokadę wprowadzoną w marcu, chociaż dwa gospodarstwa domowe mogą nadal spotykać się na zewnątrz maksymalnie sześciu osób i nie ma ograniczeń co do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon zapowiedział, że policja będzie egzekwować nowe prawo zabraniające podróżowania do obszarów objętych poziomem 3 i 4 tylko "w ostateczności" i "tylko tam, gdzie doszło do wyraźnego i rażącego naruszenia". Szefowa szkockiego rządu podkreślała, że ważne jest, aby ludzie nie podróżowali pomiędzy różnymi strefami".

Sturgeon powiedziała, że obostrzenia poziomu 4 mają obowiązywać "krótko" obiecując, że zostaną zniesione 11 grudnia i dodając, że "ma mieć to [pozytywny] wpływ na Boże Narodzenie i najtrudniejszy okres zimowy".

