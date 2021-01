Lockdown potrwa jednak do lata? Jest „za wcześnie, by powiedzieć” przyznaje Boris Johnson

Fot. Getty

Jest „za wcześnie, by powiedzieć”, czy lockdown zakończy się do lata, przyznał Boris Johnson. Premier stwierdził, że za gwałtowny rozwój epidemii, obserwowany obecnie w UK, odpowiedzialny jest nowy wariant koronawirusa.

W czwartek premier UK odbył wizytę w północno-zachodniej Anglii, by zobaczyć skutki powodzi spowodowanej przez huragan Christoph. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, dotyczące między innymi potencjalnej daty zakończenia lockdownu, Boris Johnson zasugerował, że restrykcje mogą pozostać w mocy przez całą wiosnę i dotrwać aż do lata.

Kiedy koniec lockdownu w Anglii?

Termin zakończenia lockdownu jest w ostatnim czasie tematem, który interesuje chyba wszystkich mieszkańców Wysp. Niestety, politycy nie pomagają w ustaleniu, jaka przyszłość nas czeka, sugerując z dnia na dzień co raz to inne możliwe scenariusze. Nie dalej jak wczoraj pisaliśmy o nieoficjalnych doniesieniach dziennika "The Sun", sugerujących, że lockdown może zakończyć się już w okolicy Wielkanocy. Jednak dziś Boris Johnson rozmawiając z dziennikarzami zasugerował, że lockdown może potrwać znacznie dłużej - nawet do lata.

Podczas wizyty w dotkniętej powodziami północno-zachodniej Anglii premier powiedział, że obecnie „absolutnie kluczowe” jest przestrzeganie aktualnych ograniczeń - szczególnie przez najbliższych kilka tygodni. Według informacji dziennika "The Independent", mimo, że rząd poinformował, iż przegląd obowiązujących restrykcji odbędzie się 15 lutego, Boris Johnson nie wyraził nadziei na szybkie zakończenie lockdownu.

„Myślę, że jest za wcześnie, aby powiedzieć, kiedy będziemy w stanie znieść część ograniczeń” - powiedział premier, zapytany przez dziennikarzy o to, na jaką sytuację wakacyjną możemy się przygotować. - „Przyjrzymy się [15 lutego], jak nam idzie, ale myślę, że to, co widzimy w danych ONS, w raportach Reacta, pokazuje zaraźliwość nowego wariantu [koronawirusa], który pojawił się tuż przed Bożym Narodzeniem - bez wątpienia rozprzestrzenia się on bardzo szybko. Nie jest bardziej zabójczy, ale jest znacznie bardziej zaraźliwy”.

Kolejny rekord zgonów w UK

Przypomnijmy, że w środę popołudniu ogłoszono kolejny dobowy rekord liczby ofiar śmiertelnych. W ciągu 24 godzin z wtorku na środę zarejestrowano 1820 nowych zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem. Łączna liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii w UK sięgnęła już 93 469.