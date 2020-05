Lockdown: Matki w UK pracują o 31 godzin tygodniowo więcej w czasie domowej izolacji niż normalnie - i nikt im za to nie płaci

Fot. Getty

Najnowsze badania pokazują trudną rzeczywistość lockdownu dla kobiet pracujących i jednocześnie posiadających dzieci. Matki w UK w czasie domowej izolacji mają znacznie więcej pracy, niż w normalnych warunkach - nikt jednak nie płaci im więcej za dodatkowe godziny pracy. A jak wygląda sytuacja ojców w UK?

Boston Consulting Group opublikowała raport, ukazujący ciężki żywot matek w UK. Okazuje się, że kobiety pracujące zawodowo i jednocześnie posiadające dzieci, pracują w czasie domowej izolacji o 31 godzin tygodniowo więcej, niż w normalnych okolicznościach, czyli gdy dzieci chodzą do szkoły, a dorośli do pracy. Łącząc to z liczbą godzin spędzanych z dziećmi przed epidemią, badanie pokazało, że matki w czasie lockdowny poświęcają dzieciom średnio 62-65 godzin tygodniowo. Dla porównania, ojcowie średnio 50 godzin tygodniowo spędzają z dziećmi w czasie izolacji.

Problem wydaje się tym bardziej niesprawiedliwy, że kobiety, które w czasie lockdownu nie tylko wykonują własne obowiązki domowe i zawodowe, ale również zastępują nauczycieli szkolnych i przedszkolnych. Dodajmy, że oprócz większej ilości stresów, za „pracę po godzinach” nikt nie wypłaca ekstra pieniędzy - choć autorzy raportu podkreślają, że „nadgodziny” są tak duże, że mogłyby spokojnie być traktowane jako druga praca.

Ile pracują mężczyźni w czasie lockdownu?

Problem dotyczy również mężczyzn, którzy tak samo jak kobiety w czasie lockdownu wykonują więcej obowiązków domowych - przede wszystkich tych związanych z opieką nad dziećmi i edukacją. Jednak według opublikowanych danych kobiety wykonują więcej prac domowych niż mężczyźni średnio o 12 godzin tygodniowo.

Rodzice w UK nie mogą liczyć na dodatkową pomoc w opiece i edukacji dzieci w czasie lockdownu

W badaniu zapytano matki i ojców, czy domowa izolacja wpłynęła negatywnie na ich efektywność zawodową. Okazało się, że aż 60 proc. kobiet przyznało, że z powodu lockdownu ma mniej energii na pracę - podobnie odpowiedziało 49 proc. mężczyzn. Badacze odkryli także dość przykry fakt - aż 70 proc. rodziców w UK nie może liczyć na żadne zewnętrzne wsparcie w kwestii opieki nad dziećmi i edukacji w czasie lockdownu.

