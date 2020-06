Lockdown FATALNIE wpłynął na nasz sen! Wy też przewracacie się w nocy z boku na bok?

Fot. Getty

Najnowsze badanie nie pozostawia złudzeń – lockdowown fatalnie odbił się na poziomie i jakości naszego snu. A wy, czy wy też znaleźliście się w poszkodowanej przez lockdown grupie i teraz przewracacie się każdej nocy z boku na bok?

Badanie przeprowadzone przez Kings College London we współpracy z Ipsos MORI w dniach 20 – 22 maja, na grupie 2254 osób w wieku 16 – 75 lat potwierdziło, że lockdown fatalnie odbił się na poziomie i jakości naszego snu. Aż 40 proc. respondentów przyznało, że w czasie lockdownu sypiało gorzej, niż w okresie go poprzedzającym. A u tych, którzy epidemią martwili się w sposób szczególny, wyniki okazały się jeszcze gorsze – problem ze spaniem odnotowało aż 48 proc. z nich.

Co natomiast nieco zaskakujące, problemy z ułożeniem się do snu odnotowało aż 46 proc. ludzi bardzo młodych, w wieku od 16 do 24 lat. Na trudny lub przerywany sen znacznie częściej narzekały też kobiety (52 proc.), aniżeli mężczyźni (46 proc.). Poza tym dwoje na pięciu badanych potwierdziło, że w czasie lockdownu (a zatem od 23 marca) miało znacznie silniejsze sny – i tu znów kobiety przeważały nad mężczyznami (kolejno 53 proc. do 43 proc.).

- Brak snu sam w sobie może mieć dalsze negatywne skutki na zdolność ludzi do walki z pandemią i dużo na to wskazuje, że może on w sposób nieproporcjonalny dotyczyć pewnych grup: kobiet, osób młodszych i osób borykających się z trudnościami finansowymi – zaznaczył Gideon Skinner z Ipsos MORI. Z kolei dr Ivana Rosenzweig z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki w King's College London poinformowała, że sporo młodych ludzi zgłaszało w trakcie lockdownu problem z tzw. hipersomnią, czyli nadmierną sennością. To jednak może też mieć związek z nadmiernym spożywaniem przez nich w tym czasie alkoholu.