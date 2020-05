Lockdown: Brytyjskim prostytutkom proponuje się duże pieniądze za spotkania twarzą w twarz, pomimo zasad dystansu społecznego

Jedna na trzy osoby chcące skorzystać z usług seksualnych w Anglii, pomimo lockdownu proponuje prostytutkom spotkania twarzą w twarz - często za bardzo duże pieniądze.

English Collective of Prostitutes apeluje do rządu, by w czasie kryzysu zapewnił pomoc finansową prostytutkom - podobnie jak zrobiły to Japonia czy Tajlandia.