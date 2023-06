Zamknięcie wszystkich aptek LloydsPharmacy w supermarketach Sainsbury's

Druga co do wielkości sieć aptek w UK zamyka 237 oddziałów zlokalizowanych w supermarketach Sainsbury's. Dlaczego władze LloydsPharmacy podjęły taką decyzję?

Tylko do dnia wczorajszego, do wtorku 13 czerwca 2023 roku apteki pod szyldem LloydsPharmacy funkcjonowały w supermarketach Sainsbury's. Dziś są już zamknięte. Za tą decyzją stoi proces restrukturyzacji prowadzony w firmie, która jest drugą co do wielkości siecią aptek w Wielkiej Brytanii, po Boots. Pierwotnie, tak radykalne zmiany miały być wprowadzone stopniowo i rozłożone na cały rok, ale zostały znacząco przyspieszone. Zamknięcie tak dużej ilości punktów aptecznych jest skutkiem „zmieniających się warunków rynkowych”.





Jak podaje brytyjski serwis informacyjny „The Daily Mirror”, z powodu zamknięcia tak dużej liczby aptek, pod znakiem zapytania stanęła przyszłość około 2000 osób zatrudnionych w tych punktach.

Co jest powodem takiej decyzji?

Decyzja w tej sprawie została podjęta przez nowego właściciela brytyjskiej marki, której historia sięga 1973 roku. W kwietniu 2022 LloydsPharmacy zostało kupione przez firmę inwestycyjną Aurelius Group od amerykańskiego McKesson Corporation. Informacje o sprzedaży wszystkich aptek w sklepach Sainsbury's pojawiła się w styczniu 2023. Co więcej, nowe władze rozważały także zamknięcie niektórych samodzielnych sklepów

— Mogę teraz potwierdzić, że wszelkie pozostałe oddziały w Sainsbury's zostaną zamknięte do 13 czerwca 2023 roku — komentuje rzecznik LloydsPharmacy, jak cytujemy za „Pharmacy Business”. — W trakcie całego procesu LloydsPharmacy była zaangażowana w pomaganie pacjentom w łatwym znalezieniu odpowiedniego alternatywnego świadczenia — jak zaznaczono.

Jaka przyszłość czeka LloydsPharmacy?

Dodajmy także, iż w przeciwieństwo do konkurencyjnych sieci, a więc Boots i Superdrug, które oferują oprócz lekarstw szeroką gamę produktów zdrowotnych i kosmetycznych, w LloydsPharmacy dostępne są tylko i wyłącznie wyroby medyczne. Według magazynu "The Grocer" stanowią one około 87% jego sprzedaży.

W marcu 2021 roki w Wielkiej Brytanii funkcjonowało 1351 oddziałów LloydsPharmacy, a w 2020 było ich 1427.

