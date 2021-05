Llanelli: Polska menadżerka unii kredytowej udzieliła sobie pożyczek na kwotę 59 tys. funtów

43-letnia Polka zatrudniona w roli menadżerki w unii kredytowej SaveEasy w Llanelli zostawała po godzinach w pracy i kradła pieniądze dzięki dostępowi do kont innych klientów.

Walijskie Save Easy funkcjonowało na zasadach bliskich polskiej kasie zapomogowo-pożyczkowej. Jej członkowie wspólnie gromadzili oszczędności, aby zbudować kapitał, który może posłużyć do udzielania niskooprocentowanych kredytów w razie potrzeby. Jak czytamy na łamach portalu "Wales Online" pracownicą Save Easy od 10 lat była nasza rodaczka. 43-letnia kobieta była zatrudniona, jako menadżerka. Do jej obowiązków należało między innymi zatwierdzanie wniosków o pożyczki.

Polska oszustka wyłudziła 59 tysięcy funtów

Na czym polegało przestępstwo, do którego się dopuściła? Jak ustalił prokurator ​​przez prawie dwa lata 43-letnia kobieta uzyskała dostęp do ośmiu "uśpionych" kont, zredagowała niektóre dane osobowe byłych klientów - wszyscy oni to obywateli Polski. Dodajmy, że widziała, że większość tych osób wyjechało z UK nie w zasadzie nie dałoby się ich namierzyć. Następnie wykorzystała te "reaktywowane" konta do "generowania" pożyczek, z których skorzystała. W ten sposób przywłaszczyła sobie 59 tysięcy funtów.

Jak wpadła nasza rodaczka? Miało to miejsce w sierpniu 2019 roku. Otóż jeden z współpracowników zwrócił na jej często zostawienie w pracy po godzinach. Ostatecznie skończyło się na kontroli, która wykazała nieprawidłowości. Po pewnym czasie udało się skontaktować z dwiema osobami, które miały otrzymać pożyczkę, ale okazało się, że nie dostali żadnych pieniędzy.

Aby osiągnąć swój cel wykorzystała... swoich rodaków

Oszustka z Polski ostatecznie przyznała się do stawianych jej zarzutów dotyczących ośmiu przypadków nadużycia swojej pozycji. Kobieta, która wcześniej nie była karana, przez sąd Swansea Crown Court została skazana na 20 miesięcy więzienia. Następnie kara została zawieszona na 18 miesięcy, a skazaną zwolniono z części wyroku. Powód? Nasza rodaczka zawdzięcza to temu, iż relatywnie szybko przyznała się do winy i nie utrudniała wymiarowi sprawiedliwości dochodzenia do prawdy.