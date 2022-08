Liz Truss rozważa wartą 60 mld funtów "nuklearną" opcję w walce z rosnącymi kosztami utrzymania w UK

Ile będzie to kosztowało i kto na tym skorzysta?

Faworytka do objęcia stanowiska premiera Liz Truss rozważa "nuklearną" opcję obniżenia podatku VAT o pięć procent. Będzie to kosztowało ponad 60 miliardów funtów, ale co dzięki takiemu ruchowi możemy zyskać?

Minister spraw zagranicznych rozważa możliwość dużej obniżki podatku VAT, mającej na celu przeciwdziałanie inflacji i złagodzenie ciągle rosnących kosztów utrzymania. Pojawiające się w weekend propozycje głębokich cięć VAT`u zostały skrytykowane nie tylko przez jej przeciwników politycznych, ale również przez wielu ekonomistów i ekspertów. Pomysły Liz Truss na politykę fiskalną zostały określone, jako "regresywne". Zamiast ulżyć najbardziej potrzebującym rodzinom w obecnej sytuacji, cięcia podatków tylko pogłębią zadłużenie kraju i podsycą inflację. Obecna faworytka w wyścigu po schedę po Borisie Johnsonie wielokrotnie zaznaczała, że nie jest zwolenniczka bezpośrednich transferów pieniędzy do kieszeni Brytyjczyków i woli skupiać się na zmniejszeniu obciążeń podatkowych.

Jakie skutki będzie miało radykalne cięcie VAT`u?

Według doniesień "The Sun", obóz Truss doradza jej obniżenie stawki podatku VAT o połowę, do 10 procent. Dla budżetu państwa byłby silny cios i kosztowałby ponad 60 miliardów funtów. W swoich założeniach taki ruch znacząco obniżyłby inflację i "zrekompensowałby" rosnące koszty życia, jak deklarował Patrick Minford, ekonomista wspierający kandydaturę Truss.

Według obozu rywala Truss w walce o premierostwa tak duża obniżka VAT jest nie tylko ruchem "regresywnym", ale również jego założenia są całkowicie "błędne". W wyniku cięć "nie stanie się nic, co pomogłoby rodzinom w opłaceniu rosnących rachunków". Wielu ekonomistów twierdzi, że to nie czas na takie ruchy, ponieważ konkretna i wymierna pomoc jest potrzebna gospodarstwom domowym najbardziej dotkniętym wysokimi rachunkami za energię. Co więcej, obniżka podatku VAT stoi w sprzeczności z polityką, jaką kieruje się obecnie Bank Anglii.

Ile będzie to kosztowało i kto na tym skorzysta?

Dodajmy również, iż inne raporty sugerują, że Truss zamierza obniżyć podatek VAT o co najmniej 5 punktów procentowych, kosztem około 38 miliardów funtów. Zaoszczędziłoby to przeciętnemu gospodarstwu domowemu 1300 funtów rocznie i obniżyłoby inflację o 2 punkty procentowe, gdyby tymczasowa obniżka została utrzymana przez rok. Wpływ na inflację byłby jednak krótkotrwały, podczas gdy dodatkowe wydatki wynikające z tymczasowej obniżki podatku VAT zwiększyłyby podstawową presję inflacyjną.

Oczekuje się, że jeśli Liz Truss zostanie premier, to jeszcze przed końce września przedstawi "budżet awaryjny", w którym zaadresowane zostaną kwestie związane z rosnącymi kosztami życia w UK.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!