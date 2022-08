Liz Truss krytykuje brytyjskich pracowników - wyciekło nagranie, w którym mówi, że brakuje im "umiejętności i staranności"

Kandydatka na premiera UK ostro o brytyjskich pracownikach - wypłynęło nagranie, na którym Liz Truss stwierdza, że są mnie produktywni, a także brakuje im umiejętności w porównaniu z imigrantami.

W brytyjskich mediach wyciekło nagranie audio, na którym słyszymy, jak faworytka od objęcia posady szefa rządu krytykuje brytyjskich pracowników. Materiał pochodzi z okresu, gdy pozostawał członkinią drugiego gabinetu Theresy May i pełniła funkcję Chief Secretary to the Treasury (2017-19), a więc drugiej najważniejsze osoby w brytyjskim odpowiedniku ministerstwa finansów, tuż po kanclerzu skarbu. Materiały te zostały ujawnione przez dziennikarzy "Guardiana" i powszechnie udostępnione. Walcząca o przywództw w Partii Konserwatywnej polityczka mówi w nim o tym, że brytyjskim pracownikom brakuje "umiejętności i staranności", w stosunku do imigrantów, którzy przyjechali do UK właśnie pracować.

Wyciekło nagranie z kontrowersyjną wypowiedzią Liz Truss

"Zasadniczo pracownicy, brytyjscy pracownicy - kiedyś napisałam książkę o tym, która została źle scharakteryzowana - brytyjscy pracownicy produkują mniej na godzinę niż…" - mówiła Truss. "Jeśli spojrzysz na produktywność, to Londyn bardzo różni się ona od reszty kraju. Ale w zasadzie… to historyczny fakt od dziesięcioleci. Zasadniczo jest to częściowo kwestia sposobu myślenia i postawy, jak sądzę. Zasadniczo to kultura pracy. Jeśli pojedziesz do Chin, to jest zupełnie inaczej, zapewniam cię" - uzupełniała.

"Istnieje fundamentalny problem brytyjskiej kultury pracy. Zasadniczo, jeśli mamy być krajem bogatszym i lepiej prosperującym, to musi się to zmienić. Ale nie sądzę, żeby ludzie tak bardzo chcieli to zmienić" - podsumowywała Truss.

Kandydatka na premiera krytykuje w nim brytyjskich pracowników

Co ciekawe, w książce, której Truss była współautorską pojawia się sformułowanie zdanie określające brytyjskich robotników, jako "najgorszych próżniaków na świecie", ale kandydatka na premiera zwraca uwagę, że autorem rozdziału, w którym jest ono obecne jest Dominic Raab

Sama Truss odniosła się do tej sprawy podczas szczytu Partii Konserwatywnej w szkockim Perth w dniu wczorajszym, we wtorek 16 sierpnia 2022 roku. W zasadzie ucięła tę kwestię mówiąc, że "nie wiem, co zostało tam zacytowane". Jednocześnie zaznaczała, iż "zawsze mówiłem, że potrzebujemy większej produktywności w tym kraju". Jak jednak czytamy na łamach "The Independent", jej obóz polityczny miał przyznać, że nagranie jest autentyczne, ale odzwierciedla poglądy mające "pół wieku" i zostały przytoczone bez odpowiedniego kontekstu.

