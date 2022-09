Liz Truss, jako nowy premier, może znieść ograniczenia prędkości na autostradach w UK?

Fot. Getty

Czy Liz Truss, w razie wygrania wyborów na nowego lidera Partii Konserwatywnej i zarazem premiera Wielkiej Brytanii, może znieść ograniczenia prędkości na autostradach? To bardzo możliwe, ponieważ Truss nie wypowiedziała się negatywnie o wprowadzeniu w UK rozwiązań obowiązujących w Niemczech, gdzie na większości autostrad nie istnieją limity prędkości.

Liz Truss zdaje się być tym politykiem,który może ułatwić kierowcom poruszanie się po autostradach w UK. Kandydatka na premiera jest bowiem gotowa rozważyć zniesienie ograniczeń prędkości na autostradach, podobnie jak ma to miejsce w Niemczech, gdzie na większości autostrad limity prędkości nie obowiązują. Truss jest także zwolenniczką likwidacji tzw. inteligentnych autostrad (ang. smart motorways) - „eksperymentu”, w ramach którego pobocze włączane jest na stałe lub tymczasowo do ruchu, a jednostki kontroli aktywują lub zmieniają znaki drogowe, w celu dostosowania ograniczenia prędkości do natężenia ruchu, a który w UK się nie udał.

Trudno jednak na razie powiedzieć, czy zezwolenie kierowcom w UK na jazdę bez ograniczeń prędkości to dobry pomysł. Tylko 2021 roku na brytyjskich autostradach zginęło lub zostało poważnie rannych 27 300 osób. To dużo, choć o 13-proc. mniej od średniej z lat 2017–2019.

Poruszanie się po drogach w UK będzie łatwiejsze?

Obecnie limit prędkości na autostradach w Wielkiej Brytanii to 70 mph (112 km/h). - Zdecydowanie uważam, że musimy przeanalizować sprawę [inteligentnych autostrad] i wstrzymać ich funkcjonowanie, jeśli nie działają, tak szybko, jak to możliwe, a wszystkie dowody, które posiadam, popierają pogląd, który wysuwasz na temat inteligentnych autostrad – powiedziała Truss członkowi Partii Konserwatywnej, sceptycznie nastawionemu do inteligentnych autostrad, na spotkaniu LBC. A w kwestii limitów prędkości dodała: - Jeśli chodzi o ograniczenia prędkości, to znów powiem, że jestem gotowa się temu przyjrzeć. Nie potrafię udzielić precyzyjnej odpowiedzi na te pytania, ale uważam, że eksperyment z inteligentnymi autostradami się nie sprawdził.

