Liz Truss i Rishi Sunak chcą rozprawić się z nielegalną imigracją na Wyspy. Co jeszcze obiecują nowi kandydaci na premiera UK?

Liz Truss i Rishi Sunak zobowiązali się do podjęcia surowych środków w celu uszczelnienia brytyjskich granic. To jeden z tematów, który łączy oboje kandydatów do objęcia schedy po Borisie Johnsonie na fotelu premiera Wielkiej Brytanii.

Wszystko wskazuje na to, że rząd brytyjski nie ustanie w wysiłkach na rzecz rozprawienia się z nielegalną imigracją, niezależnie od tego, kto w najbliższym czasie wprowadzi się na Downing Street. Kandydaci na to stanowisko, Liz Truss i Rishi Sunak, zgodnie zobowiązali się do podjęcia nowych, surowych środków, mających na celu uszczelnienie brytyjskich granic. Liz Truss obiecała rozbudowę służby granicznej Border Force, a Rishi Sunak zobowiązał się do ograniczenia liczby uchodźców przybywających do Wielkiej Brytanii w skali każdego roku. Oboje kandydatów poparło także kontynuację kontrowersyjnego programu azylowego rządu Borisa Johnsona, polegającego na deportacji nielegalnych imigrantów do Rwandy. Liz Truss wyznała na łamach „Mail On Sunday”, że program deportacji imigrantów do Rwandy jest „właściwą” polityką i dodała, że chciałaby go rozszerzyć także na inne kraje. Z kolei Rishi Sunak obiecał, że zrobi „wszystko, co trzeba”, aby program deportacji do Rwandy się powiódł.

Kto obejmie fotel premiera UK?

W dotychczasowej kampanii kandydatów do fotela premiera UK, kwestie imigracji zajmowały mniej znaczące miejsce, ponieważ, mimo powagi sytuacji, nie były one najważniejsze. Kandydaci na premiera UK, Liz Truss i Rishi Sunak, skupili się na bardziej palących problemach, takich jak inflacja i ogólnie rosnące koszty życia w UK. W trakcie pierwszego weekendu, od czasu wyłonienia ostatnich dwóch kandydatów do objęcia schedy po Borisie Johnsonie, Rishi Sunak udał się do miejsca narodzin Margaret Thatcher - Grantham w Lincolnshire, gdzie pochwalił „zdroworozsądkową” politykę byłej premier i gdzie określił plany podatkowe Liz Truss jako „niemoralne”. Z kolei rywalka Sunaka potwierdziła w Kent plany dotyczące obniżki podatków o nawet £30 mld, mówiąc: - Myślę, że branie od ludzi pieniędzy, których nie potrzebujemy, jest złem, kiedy ludzie w całym kraju zmagają się z kryzysem kosztów utrzymania.

