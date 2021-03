Living Wage w Londynie wzrośnie do 14 funtów za godzinę pracy - to postulat jednego z kandydatów na burmistrza

Kandydatka na burmistrza Londynu z ramienia Partii Zielonych chce podniesienia stawki Living Wage dla wszystkich pracujących londyńczyków do poziomu 14 funtów za godzinę. Jakie są inne propozycje 46-letniej Sian Berry?

W dniu wczorajszym ruszyła oficjalnie kampania kandydatki do rządzenia stolicą Wielkiej Brytanii z ramienia Partii Zielonych. Siar Berry zapowiada, że chce stanąć po stronie milionów najemców mieszkających w Londynie, uczynić miasto bardziej inkluzywne dla osób transpłciowych, a także zlikwidować system strefowy TfL, dzięki czemu ceny biletów zostałyby wyrównane. Oprócz tego współprzewodnicząca Partii Zielonych chce, aby stawka London Living Wage wzrosła do poziomu 14 funtów za godzinę pracy.

Dodajmy, że wynagrodzenie na tym poziome po ostatniej podwyżce wynosi 10.85 funta.

Kandydatka Zielonych obiecuje nie tylko wzrost Living Wage

Zdaniem Berry wszyscy pracownicy w stolicy zasługują na taką stawkę. Jak słusznie wytykają brytyjskie media burmistrz Londynu nie ma kompetencji, aby zmusić firmy do płacenia, ale polityczka Zielonych ma na to rozwiązanie. Pracodawcy, którzy odmawiają wynagrodzenia na takim poziomie, powinni zostać publicznie wezwani do płacenia, na zasadzie "name nad shame".

"Naprawdę ważne jest, aby zarabiać minimum niezbędne do przeżycia. Zarabiać tyle, żeby móc oszczędzać, żeby móc przetrwać deszczowy dzień" - komentowała na łamach portalu "Metro". Warto również w tym miejscu dodać, że innym istotnym problemem, który podnosi Berry, jest rynek mieszkań na wynajem w Londynie.

Co chce zmienić Sian Berry?

"Jako prywatny najemca znam rzeczywistość w Londynie. Jako burmistrz stanę u boku milionów najemców, takich jak ja, aby wzmocnić nasze prawa. Będę naciskać na rząd, aż Londyn uzyska odpowiednie uprawnienia i będę współpracować z burmistrzami z innych miast, aby to osiągnąć" - zapowiadała.

Plany wsparcia najemców obejmują dążenie do bardziej zdecentralizowanego systemu w celu ustanowienia Rent Commission w Londynie, która będzie kontrolować prywatne czynsze, a także wprowadzenie dwuletniego zamrożenia kosztów czynszu, podczas gdy będą trwały prace nad projektem ​London Living Rent.

Sian Berry, zasiadająca w London Assembly od 2016 rok była już dwukrotnie kandydatką Partii Zielonych na burmistrza Londynu w 2008 i 2016 r. Zajmując trzecie miejsce w ostatnich wyborach za ostatecznym zwycięzcą Sadiqem Khanem i kandydatem Partii Konserwatywnej Zac Goldsmith odnisoła spory sukces. Wybory na burmistrza Londynu obywają się co cztery lata, ale z uwagi na pandemię koronawirusa zeszłoroczne głosowanie zostało przesunięte dopiero na 6 maja 2021 roku.