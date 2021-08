Liverpool: 3-letnia dziewczynka umarła po zakrztuszeniu się w trakcie zakupów w Asdzie

Tragedia w Asdzie - nie żyje trzyletnia dziewczyna. Dziecko miało się czymś zakrztusić. Policja pracuje nad wyjaśnieniem tej sprawy.

Do tych tragicznych zdarzeń doszło w Liverpoolu, mieście położonym na zachodnim wybrzeżu północnej Anglii w hrabstwie Merseyside. Około godziny 20:48, w dniu 10 sierpnia 2021 roku, dwie karetki pogotowania pojawiły się przed sklepem ASDA Aintree przy ulicy Ormskirk Road. Powodem wezwania ratowników medycznych była dusząca się 3-letnia dziewczynka, która wraz z rodziną robiła zakupy w sklepie.

Tragedia w Liverpoolu

Dziecko zostało przewiezione do szpitala Alder Hey Children’s Hospital, gdzie udzielono jej specjalistycznej pomocy, ale jej życia nie udało się niestety uratować. Jak później zostało to oficjalnie potwierdzone przez policję, niedługo potem dziewczynka zmarła. Szczegóły dotyczące okoliczności jej śmierci nie są znane - nie wiadomo w jaki sposób doszło do zakrztuszenia, jak czytamy na łamach brytyjskiego portalu "Metro".

"Incydent ten nie jest obecnie traktowany jako podejrzany" - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez rzecznika prasowego Merseyside Police. "W tym smutnym czasie rodzinę zmarłej dziewczynki wspierają nasi oficerowie" - czytamy dalej.

Trzyletnia dziewczyna zmarła w jednym ze sklepów sieci ASDA

W sprawie zabrał również głos przedstawiciel sieci ASDA. "Jesteśmy zszokowani i zasmuceni tym tragicznym incydentem. Przesyłamy najgłębsze kondolencje rodzinie małej dziewczynki. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy udzielili natychmiastowej pomocy w sklepie [...]" - czytamy w oświadczeniu.

Dochodzenie, które ma wyjaśnić do czego doszło do sklepie ASDA nadal trwa. Obecnie trwają prace na przygotowaniem raportu dla koronera.