Praca i finanse Lista najbogatszych ludzi w UK za rok 2024

Kto jest najbogatszym człowiekiem żyjącym w Wielkiej Brytanii? „The Sunday Times” regularnie publikuje listę tych, którzy dysponują największymi, często po prostu niewyobrażalnymi dla zwykłego człowieka, majątkami. Jak wygląda lista za rok 2024? Zapraszamy do lektury!

Ogólny majątek 350 najbogatszych na liście jest większy niż produkt krajowy brutto Polski, ale liczba miliarderów w Wielkiej Brytanii spadła. Łączny majątek najbogatszych w UK przekracza 795 miliardów funtów, według wyliczeń brytyjskich dziennikarzy. Mamy jednak do czynienia z największym spadkiem liczby miliarderów w historii notowań „The Sunday Times”. Jeszcze w 2022 było ich 177 w 2022, a teraz „tylko” 165. – Tegoroczna lista „Sunday Times” sugeruje, że boom miliarderski w Wielkiej Brytanii dobiegł końca” – powiedział Robert Watts, jak cytujemy za “Sky News”.

Warto dodać, iż według obliczeń gazety majątek osobisty premiera i jego żony Akshaty Murty wzrósł w ciągu ostatniego roku o ponad 120 milionów funtów, do łącznej kwoty 651 milionów funtów. Tym samym Rishi Sunak w najnowszym notowaniu wyprzedził samego króla! Majątek Karol III wzrósł w tym samym okresie z 600 milionów funtów, do 610 milionów funtów.

Oto lista najbogatszych ludzi w UK według „The Sunday Times”:

1. Sri i Gopi Hinduja z rodziną – 37,2 miliarda funtów

Hinduja Group jest potężnym konglomeratem, który na rynku funkcjonuje już od… 107 lat! Ma hinduskie korzenie, ale siedzibę w Londynie i w zasadzie trudno znaleźć branżę, w której nie działa i nie zarabia. Motoryzacja, przemysł naftowy, chemia specjalistyczna, bankowość, finanse, IT i ITeS, cyberbezpieczeństwo, ochrona zdrowia, media, rozrywka, energetyka, nieruchomości… Można tak długo wymieniać! Na czele rodzinnego biznesu stoi urodzony w 1935 roku senior rodu, Srichand Parmanand Hinduja, a jego pięć lat młodszy Gopichand Parmanand Hinduja jest drugą najważniejszą osobą w firmie.

2. Len Blavatnik – 29,2 miliarda funtów

Biznesmen w 1986 roku założył Access Industries, prywatną grupę przemysłową z siedzibą w USA i zaczął budować majątek, kupując złoża naftowe oraz fabryki niedługo po rozpadzie ZSRR. Wkrótce zrobił fortunę na biznesie poprzez zdywersyfikowane inwestycje w niezliczone firmy z sektora wydobywczego, energetycznego i metalurgicznego. Blavatnik został obywatelem USA w 1984 roku, a brytyjskim w 2010 roku.

3. David i Simon Reuben – 25,9 miliarda funtów

Urodzeni w hinduskim Bombaju i wychowani w Wielkiej Brytanii bracia Reuben w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przybyli do Londynu. Dorobili się majątku na handlu na linii UK-Indie – David handlował metalami (a konkretniej – po prostu… złomem!), a Simon importował dywany i kupował nieruchomości. Do gigantycznych bogactwo doszli jednak w branży nieruchomości oraz nowoczesnych technologii.

4. Jim Ratcliffe – 23,5 miliarda funtów

Sir Jim Ratcliffe to brytyjski miliarder, który swojej fortuny dorobił się w branży petrochemicznej. Z wykształcenia inżynier-chemik Ratcliffe jest prezesem i dyrektorem grupy chemicznej Ineos, którą założył w 1998 roku i której nadal posiada dwie trzecie udziałów. Obroty tej firmy sięgają 80 miliardów dolarów rocznie. Całkiem niedawno, bo w 2020 roku podjął decyzję o opuszczeniu swojego brytyjskiego domu w Hampshire i przeniósł się do Monako. Powód? Pieniądze, a raczej prawo podatkowe, które sprawia, że państwo to jest prawdziwym rajem dla miliarderów.

5. James Dyson i rodzina – 20,8 miliarda funtów

James Dyson rozsławił swoje nazwisko nie tylko w UK, ale na całym świecie jako wynalazca bezworkowego odkurzacza działającego na zasadzie wykorzystania separacji cyklonicznej. Dyson Ltd produkuje nie tylko odkurzacze, ale również bezprzewodowe suszarki do rąk, suszarki do włosów, wentylatory, odświeżacze powietrza. Dyson był zwolennikiem Brexitu i projektu opuszczenia struktur unijnych przez Wielką Brytanię. Jednak po tym, jak podliczono głosy w referendum, zdecydował o przeniesieniu głównego biura swojej firmy z Wielkiej Brytanii do Singapuru.

6. Barnaby i Merlin Swire i rodzina – 17,2 miliarda funtów

Swire Group to wysoce zdywersyfikowana globalna korporacja, której działalność obejmuje działalność związaną z nieruchomościami, napojami i łańcuchem żywnościowym, lotnictwem, żeglugą, a także handlem i przemysłem. Jej podstawowa działalność koncentruje się głównie na Azji. Barnaby i Merlin Swire to kluczowe osoby działające w tym przedsięwzięciu.

7. Idan Ofer – 14,9 miliarda funtów

Idan Ofer to izraelski miliarder, biznesmen i filantrop, działający w branży energetycznej, górniczej i sportowej. Jest założycielem i dyrektorem holdingu Quantum Pacific Group, jest większościowym udziałowcem Israel Corporation, a także właścicielem izraelskiego holdingu Lynav Holdings i holenderskiej Ansonia Holdings. Ofer jest właścicielem 33% udziałów w hiszpańskim klubie Atlético Madryt i ma 85% udziałów w portugalskim FC Famalicão.

8. Lakshmi Mittal i rodzina – 14,9 miliarda funtów

Lakshmi Mittal jest prezesem ArcelorMittal (największego na świecie producenta stali). Prawdziwy sukces w biznesie odniósł dlatego, że jako pierwszy zauważył konieczność konsolidacji branży stalowej. Imperium zbudował, przejmując i wyprowadzając na prostą huty w złej kondycji finansowej. Posiada prywatny odrzutowiec, ogromny jacht “Amevi”, a jego londyński dom (kupiony od Berniego Ecclestone’a, szefa Formuły 1) kosztował 128 mln dolarów. Kilkadziesiąt milionów dolarów wydał na kilkudniowe wesele córki w pałacu w Wersalu. Znany jest także z polityki drastycznego obniżania kosztów w swoich zakładach.

9. Guy, George, Alannah i Galen Westonowie z rodziną – 14,4 miliarda funtów

Weston rozpoczął swoją karierę jako bankier inwestycyjny w Morgan, Grenfell & Co. od 1984 do 1987 roku. Był dyrektorem zarządzającym Jacksons of Piccadilly od 1990 do 1993 i Ryvita od 1993 do 2000. Był prezesem Heal’s od 2001 do 2012 roku. Był dyrektorem niewykonawczym Carpetright od 2005 do 2011 roku. Weston jest prezesem Wittington Investments od 2012 roku. Może i jest to nudna wyliczanka kolejnych stanowisk, ale liczba zer na koncie potwierdza, że mamy do czynienia z bogaczem.

10. John Fredriksen i rodzina – 12,8 miliarda funtów

John Fredriksen urodził się w Norwegii, ma cypryjskie obywatelstwo, ale mieszka w Londynie. Działa w branży surowcowej i w transporcie morskim. Jest właścicielem największej na świecie floty tankowców i ma główne udziały w morskiej spółce wiertniczej Seadrill. Poprzez swoje spółki inwestycyjne Hemen Holdings i Meisha Fredriksen kontroluje spółki Frontline, Avance Gas Holding Ltd. i Flex LNG Ltd. Przed zrzeczeniem się obywatelstwa norweskiego był najbogatszym człowiekiem w Norwegii.