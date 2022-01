Lista 50 najlepiej ocenianych przez pracowników firm w UK [RANKING]

Fot: Pxhere

Poznaliśmy wyniki wyniki Employees’ Choice Awards, czyli rankingu brytyjskich firm stworzonego na podstawie opinii ich obecnych i byłych pracowników. Który z pracodawców otrzymał najlepsze oceny?

Coroczny ranking brytyjskich pracodawców przygotowywany jest na podstawie danych zebranych przez portal Glassdoor. Na jego łamach obecni i byli pracownicy danego przedsiębiorstwa mogą wystawić oceny i dzielić się z innymi użytkownikami swoimi opiniami. W ten sposób powstaje baza opinii o pracodawcach, w której znajdziemy informacje o wynagrodzeniu, warunkach pracy i wszystkim, co wiążę się z daną firmą, a o czym warto przestrzec potencjalnego pracownika. Co roku na podstawie tych właśnie opinii przygotowywany jest ranking "najlepszych" (czy też będąc bardziej dokładnym - najlepiej ocenianych przez byłych i obecnych pracowników) pracodawców w Wielkiej Brytanii. Ocena stanowi więc sumę subiektywnych opinii poszczególnych osób, którzy w dodatku wydają ją anonimowo. Warto mieć to na uwadze przeglądając wyniki Employees’ Choice Award i podchodzić do nich z pewnym dystansem!

Które przedsiębiorstwa są najlepiej oceniane przez byłych i obecnych pracowników?

Poszczególni pracodawcy byli oceniani w pięciopunktowej skali. W edycji za rok 2021 zestawienie Employees’ Choice Award wygrała firma Salesforce, a na "podium" znalazł się Microsoft i Abcam. W tym roku ze średnią ocen 4,6 triumfowała firma programistyczna ServiceNow. Drugie miejsce na podium zajęło AND Digital, a na trzecim uplasował się poprzedni zwycięzca, czyli Salesforce.

W 2022 roku da się zauważyć dominację przedsiębiorstw z branż technologicznych. Ich pracownicy są bardzo zadowoleni ze swojego miejsca pracy, przez co aż 19 firm znalazło się na liście liczącej 50 pozycji, a w czołowej dziesiątce - było ich aż siedem. Dobrze ocenianie były również firmy konsultingowe.

Zestawienie najlepszych pracodawców w UK

Co okazało się najważniejsze dla pracowników, którzy wysoko ocenili swoich pracodawców w zestawieniu Glassdoor? Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, z elastycznymi godzinami pracy i możliwością pracy w domu, wysoka kultura pracy, przejrzysta struktura przywództwa, możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz to, że praca jest jednocześnie wymagająca i ekscytująca - to wszystko było najczęściej wymieniane przez oceniających.

"Tegoroczni zwycięzcy naszego rankingu przodują w wsłuchiwaniu się w opinie pracowników i odpowiadając na nie. Kształtują w taki sposób kulturę pracy, aby zawsze stawiać swoich ludzi na pierwszym miejscu" - komentował dyrektor generalny Glassdoor, Christian Sutherland-Wong

Jaka firma znalazła się na samym szczycie?

... jeśli więc planujecie w najbliższym czasie zmienić pracę polecamy zerknąć na poniższe zestawienie:

ServiceNow AND Digital Salesforce Immediate Media Company Abcam McKinsey & Company Adobe VMware Arm Meta (Facebook) Hitachi Capital (UK) Dishoom Microsoft Mastercard Dell Technologies Zurich Insurance Awin Google SAP Wise Ocado Technology Boston Consulting Group Apple Diageo The Gym Group Oliver Bonas Octopus Energy Arcadis Sky Betting and Gaming Barratt Developments Softcat Cisco Systems Sage Nando’s UK & Ireland Trailfinders Schuh Limited The Lego Group Kainos Johnson & Johnson Fidelity International S&P Global Ford Motor Company Jet2.com Procter & Gamble Marriott International Capgemini Invent Mars Mott MacDonald O2 MBDA