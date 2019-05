List od czytelnika: Unia Europejska popełniła gigantyczny błąd zgadzając się na opóźnienie daty wyjścia UK z Unii Europejskiej

Fot. Getty

Co Polacy sądzą o wydłużeniu Brexitu oraz o przeprowadzonych na Wyspach wyborach do Parlamentu Europejskiego? Poniżej oddajemy głos jednemu z naszych czytelników.

„Czytając wasz portal często natrafiam na wzmiankę, iż wasze artykuły powstają w

oparciu o opinię czytelników. Rzadko to robię, ale w związku z obecną sytuacją

polityczną w Europie pozwolę sobie na wyrażenie mojej opinii(...).

Unia Europejska popełniła gigantyczny błąd zgadzając się na opóźnienie daty

wyjścia UK z Unii Europejskiej. Najlepszym rozwiązaniem dla Unii byłoby

wyproszenie Brytyjczyków w marcu, tak jak to pierwotnie było planowane. Wiadomo,

że w tle są ogromne pieniądze i walka o brytyjską składkę do budżetu unijnego, ale na

dzień dzisiejszy to, co się stało, już dawno nie jest warte tych pieniędzy. Doszliśmy już

w Europie do jakiego angielskiego progu szaleństwa, za który winę ponoszą tacy

ludzie jak: Michel Barnier, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Guy Verhofstadt i

kilku innych. Do marca, z punktu widzenia Unii Europejskiej, wszystko szło dobrze,

ale obecnie mocno się posypało. Teraz dzięki czołowym politykom unijnym

umiarkowani, brytyjscy konserwatyści zasiadający w Europarlamencie, zostaną

zastąpieni angielskimi ultra-nacjonalistami z pustymi głowami, których jedynym

postulatem jest wyprowadzenie Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej i przy których

polscy narodowcy to aniołki. No niestety tak się kończy, gdy zamiast wybierać

polityków w demokratycznych wyborach (Komisja Europejska) to mianuje się ich

tak jak dawniej przewodniczących KC PZPR. Dlatego kiedy słyszę słowo: liberalna

demokracja to ogarnia mnie pusty śmiech. To nic innego jak łagodna, nowoczesna

forma komunizmu.

Wracając do tematu mojego wpisu to mam nadzieję, że Panowie z Komisji

Europejskiej przyjęli kubeł zimnej wody na swoje niezbyt mądre głowy, bo to im się

należało. Po ogłoszeniu wyników wyborów najpewniej okaże się, że w Brukseli będą

musieli użerać się z tym szaleńcem Farage’em i jego niedorozwiniętymi

dziwolągami, którzy nie nadawaliby się nawet do rozwożenia pizzy, a co dopiero do

reprezentowania kogokolwiek. Jeśli wygra Partia Brexit, na co wszystko wskazuje, to

będzie to jedynie świadczyło o ogromnej pogardzie Brytyjczyków dla Unii

Europejskiej i Europejczyków kontynentalnych w ogóle. Będzie to świadczyło o

całkowitym zlekceważeniu projektu europejskiego i chęci odizolowania się od

Europy, co oczywiście będzie miało tragiczne konsekwencje polityczno-gospodarcze

dla Wlk. Brytanii. Jeśli do tego dojdzie i Farage zawita w Europarlamencie ze swoją

„świtą angielskich ultra-nacjonalistów”, to Unia Europejska będzie miała tylko jedno,

mądre wyjście z twarzą z tego całego bałaganu. Najlepszym rozwiązaniem dla

wspólnoty będzie to, o czym już pisałem od dawna, czyli zagranie na niepodległość

Szkocji i Irlandii Płn. w celu zminimalizowania strat i w celu osłabienia

umacniającego się angielskiego, nacjonalistycznego szaleństwa. Wsparciem tych

ruchów niepodległościowych na zasadzie natychmiastowego członkostwa albo co

najmniej natychmiastowych umów uczestnictwa we wspólnym rynku, żeby nie

pozostawić tych ludzi, zwolenników UE w większości samym sobie lub na pastwę

Anglików. Wiadomo, że Bruksela chciałaby zachować UK w całości w UE i to

oczywiście byłoby najlepszym rozwiązaniem, ale te eurowybory pokażą chyba

dobitnie, jak bardzo się mylili urzędnicy unijni i jak wielki błąd popełnili myśląc, że

Wlk. Brytania zmieni zdanie w/s Brexitu. Niestety jeśli ktoś na siłę chce skoczyć z

klifu to prędzej czy później do tego doprowadzi i nie będzie można go powstrzymać.

Jedyne, co Unia Europejska może zrobić w obecnej sytuacji, to dopilnować, żeby ten

„skaczący z klifu” nie pociągnął za sobą paru innych, którzy tego nie chcą”.

