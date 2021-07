List od Czytelnika: Pracodawca daje duży bonus za polecenie osoby do pracy, a pracownikom płaci Minimum Wage

Jeden z naszych czytelników wysłał do redakcji „Polish Express” zdjęcie ogłoszenia zamieszczonego przez jego pracodawcę. Dotyczy ono 250 funtów bonusu dla pracownika, kto poleci osobę do pracy i zostanie ona w firmie przez co najmniej trzy miesiące. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby pracodawca nie oferował wysokiego bonusu za polecenie w momencie, gdy pracownikom płaci zaledwie Minimum Wage.

O tym, że na brytyjskim rynku pracy pojawiły się duże niedobory pracowników, donoszą już od dawna największe serwisy informacyjne w UK. O tym, że pracodawcy mimo pewnej desperacji wcale nie traktują dobrze swoich pracowników oferując im zaledwie stawkę minimalną, napisał do nas nasz Czytelnik.

Bonus za polecenie pracownika i stawka minimalna

Jeden z naszych Czytelników był tak zaskoczony i zniesmaczony zachowaniem swojego pracodawcy, że postanowił do nas wysłać zdjęcie zamieszczonego przez firmę ogłoszenia. Oferuje w nim ona 250 funtów bonusu dla tego, kto poleci do pracy osobę, która zostanie w firmie co najmniej trzy miesiące. Problem jednak w tym, że pracownicy firmy otrzymują stawkę minimalną za swoją pracę, która świadczy o braku poszanowania dla pracowników w danej firmie.

Poniżej publikujemy treść listu (nazwa firmy została celowo usunięta na prośbę naszego Czytelnika):

Dzień dobry, taka informacja umieszczona została na tablicy informacyjnej mojego pracodawcy. Świadczy w mojej opinii o determinacji pracodawcy w poszukiwaniu potrzebnych pracowników. Jednocześnie osobiście nie przekonuje mnie ta metoda i nikomu, kto nie ma językowych problemów jak ja, jej /tej pracy/ bym nie polecił, skoro podstawową "zachętą" dla wszystkich, w tym pracujących jak ja kilkanaście już lat tam, jest... płaca minimalna £8.91/h.

Dla mnie to ogłoszenie jest zaskoczeniem, bynajmniej nie motywacją, niemniej skoro i do takich metod sięga pracodawca, najprawdopodobniej odczuwa problem pracowniczy, który się pogłębia, szkoda, że nie sięga do motywacji finansowej innej, poprzez podwyżkę wynagrodzenia choćby o 1 pens ponad minimum.

Ciekawi mnie, na ile to odosobniony przypadek mojego pracodawcy, rozpaczliwie sięgającego po każda metodę pozyskania pracowników, byle skuteczną. Czy problem występuje już na znacznie większą skalę, a zjawisko się pogłębia.

Jeśli doświadczyliście podobnego traktowania swoich pracowników ze strony pracodawcy, napiszcie do nas: [email protected]