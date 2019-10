List od czytelnika: PPI to nie PBA! Nadal można odzyskać pieniądze za płatne konto bankowe

List naszego czytelnika skłonił nas do napisania o różnicy między PPI, które skończyło się w sierpniu, a PBA, czyli płatnymi kontami bankowymi, za które można nadal odzyskać pieniądze. Dwie sprawy dotyczą nieuczciwej działalności banków, z tą jednak różnicą, że afera związana z płatnymi kontami bankowymi jest nadal aktualna.

Do naszej redakcji przyszedł list jednego z czytelników, który nawiązując do tego, że odzyskiwanie pieniędzy w ramach PPI jest już niemożliwe od końca sierpnia tego roku, podejrzewa, że kontaktujące się z nim firmy odnośnie PBA, czyli płatnych kont bankowych, chcą go oszukać. Temat ten jest zatem wart sprostowania i wytłumaczenia.

Podczas gdy PPI dobiegło końca, klienci banków z powodzeniem nadal odzyskują swoje pieniądze, jednak już w ramach innej usługi bankowej, a mianowicie kont płatnych (PBA).

Poniżej publikujemy list od czytelnika w formie oryginalnej:

"witam. mam podejrzenie, ze ktos probuje mnie naciagnac i oszukac. chca z polakow robic idiotow bo PPI sie skonczylo a caly czas ktos mi mowi o pieniadzach za konto w banku. Napiszcie o tym bo to gruba afera. Krzysiek"

Sprawa oczywiście wymaga wyjaśnienia. Po pierwsze nie ma tutaj miejsca na oszustwo, gdyż odzyskiwanie pieniędzy w ramach PBA jest czymś innym niż nieaktualnego już PPI.

Jaka jest różnica między PBA a PPI?

PPI, czyli Payment Protection Insurance to ubezpieczenie spłaty zadłużenia, które gwarantuje uregulowanie rat pożyczki, karty kredytowej oraz kredytu hipotecznego w przypadku, gdy dany klient zachoruje, straci pracę lub ulegnie wypadkowi.

Ubezpieczenie to było często narzucane klientom przez pracowników banków bez ich wiedzy i zgody. Z tego powodu właśnie finansowy organ nadzorczy Financial Ombudsman Service wydał decyzję o możliwości ubiegania się o zwrot PPI wraz z odsetkami, ale tylko do 29 sierpnia 2019 roku. Dlatego też obecnie nie można już odzyskać swoich pieniędzy w ramach PPI.

W odróżnieniu od PPI, czyli ubezpieczenia spłaty zadłużenia, płatne konta bankowe, czyli PBA (Packaged Bank Accounts) nie posiadają limitu czasowego, a odzyskiwanie pieniędzy w ramach tego produktu bankowego ciągle jest możliwe.

Jak można odzyskać pieniądze w ramach PBA?

Płatne konta bankowe (Packaged Bank Accounts) obciążone comiesięcznymi dodatkowymi opłatami były sprzedawane klientom bardzo często w nieuczciwy sposób, gdyż nie wyjaśniano im, że płatne konta są opcjonalne, a oni wcale nie muszą się na nie godzić. Ponadto często korzyści, jakie te konta oferowały (ubezpieczenia telefonu, podróżne, czy samochodowe), nie były dostosowane do potrzeb danego klienta.

W przypadku, gdy klient nie był informowany, że PBA jest opcjonalne lub pracownik banku zakładał klientowi płatne konto bez upewnienia się, że jest ono dla danej osoby odpowiednie, czyli korzyści, jakie ono oferuje, są dla niej przydatne, wtedy mamy pełne podstawy do tego, aby ubiegać się o zwrot pieniędzy w ramach płatnych kont bankowych (PBA).

- PPI dotyczy ubezpieczenia spłaty zadłużenia, a PBA płatnych kont bankowych – są to dwa odrębne produkty bankowe. Poza tym odzyskanie swoich pieniędzy za PPI było możliwe tylko do 29 sierpnia 2019 roku, a zwroty w ramach PBA nadal są aktualne – mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims pomagającej w odzyskaniu PBA.

