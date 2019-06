List od Czytelnika: Oszuści podają się za urzędników z HMRC i próbują wyłudzić pieniądze

Próby telefonicznego lub mailowego wyłudzenia pieniędzy są na Wyspach wyjątkowo częste, a oszuści szukają ciągle nowych sposobów na to, abyśmy wzięli ich za urzędników lub bankowców i uwierzyli w nasze zobowiązania finansowe wobec nich. Jeden z naszych czytelników powiadomił nas o próbie wyłudzenia pieniędzy przez oszustów podających się za urzędników HMRC.

Po tym, jak banki regularnie informują nas o tym, w jaki sposób oszuści mogą próbować zdobyć nasze dane do logowania na konto bankowe i przestrzegają, aby nie podawać żadnych ważnych dotyczących nas informacji przez telefon lub przez maila, jesteśmy wyczuleni na próby oszustw bankowych.

Przeczytaj koniecznie: UWAGA! Oszuści podszywają się pod HMRC

Okazuje się jednak, że przestępcy znaleźli także sposoby na wyłudzenie od nas pieniędzy w inny sposób. O jednym z nich pisze nasz czytelnik:

Piszę do was, bo padłem ofiarą próby oszustwa. Ktoś zadzwonił do mnie znając moje dane- imię i nazwisko. Powiedział, że dzwoni z HMRC i że muszę dopłacić podatek za ubiegły rok. Okazało się rzekomo, że tego podatku zapłaciłem za mało i muszę już dzisiaj zwrócić paręset funtów na podany mi numer konta bankowego.

Gdy zacząłem podważać zasadność tego zwrotu, usłyszałem, że ten ktoś się rozłączył. Sytuacja wydała mi się tak absurdalna, że zadzwoniłem do mojej księgowej i powiedziałem jej o tym. Powiedziała mi, że nie jestem jedyną osobą, która dostała tego typu telefon i ewidentnie jest on próbą wyłudzenia pieniędzy.

Jeśli przytrafiła Wam się podobna sytuacja, napiszcie do nas na adres: [email protected]s.co.uk, a my opiszemy sprawę.

W 2018 roku pisaliśmy także o tym, że HMRC zamknęło rekordową liczbę stron (20 750), które podszywały się pod brytyjską skarbówkę. Urząd ostrzega podatników, aby zwracali uwagę na strony internetowe, na które wchodzą i gdzie udostępniają swoje dane.

