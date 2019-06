LIST OD CZYTELNICZKI: Które długi w UK trzeba spłacać najpierw?

Na naszej redakcyjnej skrzynce pojawił się mail o następującej treści:

Witam!

Na waszej stronie często można przeczytać artykuły o długach w UK, o tym, że Polacy wpadają w zadłużenie i nie potrafią poradzić sobie z spłatami kolejnych rat. To właśnie jest problem, który mnie dotknął. Przyznaje, że z własnej winy i głupoty popadłam w pętlę kredytową. W sumie mam trzy różne kredyty i credit card wyczyszczoną do cna.

Koszty tych wszystkich zobowiązań przekroczyły moje zdolności finansowe. Z powodu tego, że muszę spłacać raty, zaczynam mieć problemy z płaceniem rachunków co miesiąc. Często jest tak, że muszę wybierać co zapłacić najpierw, a co odłożyć na później.

Co mam z tym dalej robić? Proszę Was o pomoc. Nie wytrzymuje już stresu w jakim żyje od kilku miesięcy. Łatam wszystkie dziury jak mogę jednak nie zarabiam dużo. Co mogę z tym zrobić?

Z poważaniem!

B. z Manchesteru

[tekst publikujemy po delikatnych korektach, a dane personalne pozostają do wiadomości redakcji]

W imieniu całej redakcji bardzo dziękuję za tą wiadomość. W związku z sytuacją, w jakiej znalazła się nasza czytelniczka polecamy poradnik opublikowany na łamach bloga Safe DebtsJAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW: Które długi spłacać najpierw?. Ekspert ds. finansów, Tomasz Kowalczyk z SafeDebts.co.uk, stanowczo podkreśla, iż "warto wiedzieć co trzeba zapłacić najpierw".

- Niektóre długi są klasyfikowane jako priorytetowe, ponieważ konsekwencje ich nieuregulowania są poważniejsze, niż ewentualne konsekwencje niepłacenia innych długów. Na przykład, jeśli nie zapłacisz czynszu lub kredytu hipotecznego, możesz stracić dach nad głową - komentował specjalnie dla "Polish Express" Kowalczyk.

W sprawach zadłużenia w Wielkiej Brytanii polecamy kontaktować się ze specjalistami z firmy Safe Debts. Porada jest całkowicie bezpłatna, a naprawdę może bardzo pomóc w trudnej sytuacji finansowej. Wystarczy zadzwonić lub napisać maila. Naprawdę warto!

Po więcej wartościowych porad dotyczących wychodzenia z długów w UK odsyłamy na stronę bloga Safe Debts.