Linie lotnicze zaczynają rezygnować z maseczek w samolotach. Decyzję podjęło już czterech przewoźników

Czy to początek powrotu do normalności w branży lotniczej?

Fot. Getty

Linie lotnicze zaczynają wycofywać obowiązek noszenia maseczek przez całą podróż na pokładach samolotów. Czterech pierwszych przewoźników ogłosiło już decyzję – są jednak ograniczenia.

Obowiązek zakrywania ust i nosa na pokładach samolotów przez całą podróż jest z pewnością uciążliwy zarówno dla pasażerów, jak i dla personelu pokładowego. Choć Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wciąż podtrzymuje rekomendację o obowiązkowych maseczkach w samolotach, niektóre linie lotnicze zaczynają znosić ten wymóg.

Linie lotnicze zaczynają rezygnować z maseczek w samolotach

Które linie lotnicze przecierają szlaki w powrocie do normalności? Według informacji portalu fly4free, zniesienie obowiązku zakrywania ust i nosa dotyczy czterech dużych skandynawskich linii lotniczych: SAS, Norwegian, Wideroe i Flyr. Są to pierwsi w Europie przewoźnicy, którzy poinformowali o rezygnacji z maseczek na pokładach. Decyzja weszła w życie 18 października 2021, ale – co ważne – ma swoje ograniczenia.

Skandynawskie linie lotnicze poinformowały, że jak na razie obowiązek noszenia maseczek w samolotach zostaje zniesiony na trasach w obrębie Norwegii, Danii i Szwecji. Maseczki nie będą więc wymagane zarówno podczas lotów krajowych, jak i międzynarodowych – ale tylko tych obywających się na terenie Skandynawii. Loty wykraczające poza ten obszar będą wymagały maseczek.

We're back – nå også uten munnbind!✈️ Fra og med mandag 18. oktober oppheves krav om munnbind på Norwegians flyvninger på innenriksrutene og mellom de skandinaviske landene.

https://t.co/MaQSr2B1q9 — Norwegian (@Fly_Norwegian) October 14, 2021

Decyzja skandynawskich linii lotniczych oznacza, że w przypadku podróżowania po północy Europy można wreszcie poczuć powiew przedpandemicznej normalności – przynajmniej na pokładach samolotów. Należy jednak pamiętać, że maseczki pozostają obowiązkowe w innych miejscach, np. na lotniskach.