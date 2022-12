Linie lotnicze Wizz Air wycofują się z lotniska w Rzeszowie w 2023 roku

Wizz Air przestanie latać z lotniska w Rzeszowie od sezonu letniego 2023. Z punktu widzenia Polaka mieszkającego w UK oznacza to likwidacje popularnego połączenia z londyńskim Luton. Z jakiego powodu tani przewoźnik podjął taką decyzję?

Od pewnego czasu w branżowych mediach spekulowano o wycofaniu się niskokosztowych linii z Węgier z lotniska zlokalizowanego we wsi Jasionka. Zwracano uwagę na zmiany, jakie pojawiły się w systemie rezerwacyjnym Wizz Air. Zniknęły z niego loty realizowane właśnie z Portu Lotniczego Rzeszów, do Oslo, Eindhoven oraz do Luton. Rotacja do londyńskiego lotniska stanowiła wręcz flagowe połączenie realizowane przez węgierskie linie. Przypomnijmy, ledwie w zeszły roku ponownie uruchomiono tę trasę. Od 22 września 2021 roku wznowiono regularne loty Luton-Rzesów. Zgodnie z wówczas zaprezentowanym harmonogramem loty te odbywały się dwa razy w tygodniu — w poniedziałki i piątki. Ceny biletów zaczynają się od kwoty 14,99 GBP w jedną stronę.





Wizz Air nie będzie już latał z Rzeszowa

Jeszcze na początku grudnia w mediach pojawiały się zapewnienia, że węgierski przewoźnik w Rzeszowie jednak zostanie. W połowie miesiąca na łamach portalu Fly4free.pl Roland Tischner, dyrektor ds. operacyjnych w Wizz Air deklarował, że linie nie planują wycofywać się z żadnego lotniska w Polsce „Nigdy nie obawialiśmy się kasować tras, które nie spełniają naszych oczekiwań” – uzupełniał jednocześnie.

Z kolei ze strony portu lotniczego w województwie podkarpackim słyszeliśmy podobne zapewnienia. „Nasza współpraca z linią Wizz Air rozwija się adekwatnie do aktualnej sytuacji rynkowej. Lotnisko regularnie rozmawia z węgierskim przewoźnikiem odnośnie do możliwości zwiększenia oferowania z naszego portu” - komentował Waldemar Mazgaj, rzecznik Portu Lotniczego Rzeszów dla serwisu Pasazer.com.

Co stoi za tą decyzją?

Pewna niepewność co do przyszłości tej współpracy istniała, ale równie wiele były przesłanek, aby sądzić, iż Wizz Air będzie nadal latał z Jasionki. Stało się jednak inaczej. Dlaczego?

Informacje na ten temat pojawiły się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, w piątek 23 grudnia 2022 roku. „Począwszy od sezonu letniego 2023 Wizz Air zaprzestanie działalności operacyjnej z Rzeszowa. Linia jest zaangażowana w rozbudowę siatki połączeń, oferując konsumentom jak najwięcej niskokosztowych taryf, kiedy i gdziekolwiek jest na to popyt” - jak cytujemy Annę Robaczyńska z biura prasowego Wizz Air, które wypowiedź pojawiły się na łamach serwisu rzeszow-news.pl. Według jej zapewnień węgierskie linie koncentruje się na trasach, które „okazują się bardziej popularne” wśród klientów.

Tanie linie lotnicze z Węgier przedstawiły oficjalny komunikat w tej sprawie

Dlaczego Wizz Air wycofał się z lotniska w Rzeszowie? W zasadzie nie jesteśmy w stanie konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ (póki co!) w oficjalnej komunikacji ze strony linii lotniczych nie pojawiło się żadne wyjaśnienie tej kwestii. Wszystko wskazuje na to, iż ostatni rejs z lotniska w Rzeszowie realizowany przez Wizz Aira będzie miał miejsce 25 marca 2023. Samolot w charakterystycznych fioletowo-niebieskich barwach poleci do londyńskiego Luton.

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka został otwarty w 1941 roku. Położony jest w województwie podkarpackim, 14 km od centrum Rzeszowa we wsi Jasionka. W 2021 roku obsłużył ponad 255 tysięcy pasażerów, wykonując przy tym prawie 14 tysięcy operacji lotniczych. Lotnisko w Rzeszowie otrzymało tytuł Mały Port Lotniczy Roku 2022 przyznany przez międzynarodową organizację branżową CAPA-Centre for Aviation za niezwykle istotną rolę w działaniach wspierających Ukrainę zaatakowaną przez Rosję.

Zlikwidowane zostanie między innymi popularne połączenie z londyńskim Luton

Wizz Air to linie lotnicze, które zostały założone w lipcu 2003 roku przez grupę siedmiu osób z doświadczeniem w branży lotniczej pod przewodnictwem Węgra Józsefa Váradiego (wcześniej dyrektora generalnego linii lotniczych Malév). Pierwszy samolot w barwach tanich linii lotniczych z Węgier wystartował 19 maja 2004 z Katowic. Wizz Air posiada 27 baz operacyjnych, w tym 5 w Polsce – w Katowicach (główna polska baza operacyjna firmy), Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu.

