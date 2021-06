Linie lotnicze ograniczają rozkład lotów! Powód: prawdopodobne wydłużenie lockdownu do 19 lipca

Fot. Getty

Boris Johnson prawdopodobnie ogłosi dziś wydłużenie lockdownu do 19 lipca. I choć nie ma jeszcze w tej sprawie oficjalnego komunikatu, to linie lotnicze, takie jak British Airways, Virgin Atlantic i EasyJet, ograniczają już odpowiednio siatkę oferowanych połączeń.

Linie lotnicze błyskawicznie reagują na doniesienia o prawdopodobnym przesunięciu daty całkowitego wyjścia z lockdownu i ograniczają połączenia zaplanowane w okresie od 21 czerwca do 19 lipca. Wśród przewoźników, którzy zdecydowali się taki krok, są m.in. British Airways, Virgin Atlantic i tania linia lotnicza EasyJet. Przewoźnicy mieli się zdecydować na taki krok po gwałtownym spadku zainteresowania lotami w okresie, którego może dotyczyć wydłużenie lockdownu. - Linie lotnicze szybko redukują swoje rozkłady lotów, ponieważ polityka rządu dotycząca podróży zagranicznych zniechęca konsumentów do latania. Po prostu nie ma wystarczającego popytu na loty, gdy tak wiele krajów znajduje się na pomarańczowej liście, a testy w kierunku koronawirusa są tak drogie. Widzimy, że linie lotnicze szybko tną koszty lotów i personelu, uziemiają coraz więcej samolotów i ponownie wysyłają tysiące swoich pracowników na urlop furlough – mówi Paul Charles, dyrektor generalny biura doradztwa turystycznego The PC Agency.

ZOBACZ TEŻ: Koniec lockdownu w Anglii zostanie opóźniony o 4 tygodnie. Dzisiaj Boris Johnson ma mieć wystąpienie w tej sprawie

EasyJet tnie połączenia z UK do państw Europy

Na ograniczenie siatki połączeń zdecydowała się tania linia lotnia EasyJet. Na razie zredukowane zostały połączenia do Grecji i Francji. Z kolei British Airways i Virgin Atlantic tną przede wszystkim połączenia za ocean. Zgodnie z najnowszą decyzją Virgin Atlantic, wstrzymane zostały połączenia m.in. z Londynu Heathrow do Trynidadu i Tobago, Hawany, a także kilku miast w USA - Orlando, Las Vegas i San Francisco. Dodatkowo przewoźnik anulował także loty z Manchesteru do Orlando, Atlanty i Nowego Jorku. – Przykro nam z powodu niedogodności dla naszych klientów i czekamy na jak najszybsze przywrócenie tych połączeń. W razie anulowania lotu klienci mogą zmienić rezerwację lotu na nowy termin do 30 kwietnia 2023 r., zamienić rezerwację na voucher podróżny lub oczywiście zażądać pełnego zwrotu gotówki – zaznaczył a mediach brytyjskich rzecznik Virgin Atlantic.

>>> TWÓJ LOT ZOSTAŁ ODWOŁANY LUB OPÓŹNIONY? >>> DOMAGAJ SIĘ ODSZKODOWANIA! KLIKNIJ TUTAJ! <<<

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.