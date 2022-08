Linie lotnicze nielegalnie uniemożliwiają niektórym obywatelom UE podróżowanie do Wielkiej Brytanii - ostrzega organ nadzorczy

Fot. Getty

Niezależny organ nadzorczy (IMA) finansowany przez rząd Wielkiej Brytanii wyraził poważne zaniepokojenie tym, jak niektóre linie lotnicze traktują część pasażerów, podróżujących do UK. Przewoźnicy mają niepotrzebnie uniemożliwiać niektórym obywatelom Unii Europejskiej i strefy Schengen wejście na pokłady samolotów odlatujących na Wyspy.

Independent Monitoring Authority (IMA), niezależny brytyjski organ nadzorczy, którego jednym z zadań jest monitorowanie przestrzegania praw obywateli UE i Schengen po Brexicie, przyjrzał się temu, jak linie lotnicze traktują pasażerów, latających samolotami między UE a UK. Jak się okazało, niektórzy przewoźnicy bezpodstawnie odmawiają wejścia do samolotu obywatelom UE, czytamy na łamach SchengenVisaInfo. O jakie przypadki chodzi?

Linie lotnicze nie powinny sprawdzać statusu imigracyjnego obywateli UE podróżujących do UK

IMA poinformował, że wpłynęło do niego kilka skarg od obywateli UE/Schengen, którzy posiadają prawo swobodnego wjazdu i przebywania na terenie Wielkiej Brytanii na mocy umowy o wystąpieniu UK z UE. Skargi dotyczyły incydentów, w których linie lotnicze wymagały od tych osób przedstawienia dowodu na posiadanie brytyjskiego statusu imigracyjnego lub uniemożliwiły wejście do samolotu w przypadku okazania jedynie dowodu osobistego.

Według IMA linie lotnicze nie mają obecnie prawa sprawdzać, czy pasażerowie podróżujący z UE do UK, legitymujący się ważnym dowodem osobistym lub paszportem, mają settled status lub inny brytyjski status imigracyjny. Jedyne, co pozostaje w zakresie obowiązków przewoźników, to sprawdzenie, czy podróżny, będący obywatelem UE/EOG lub Szwajcarii, posiada przy sobie ważny dokument tożsamości - paszport lub krajowy dowód osobisty. Kontrola statusu imigracyjnego należy już do kompetencji brytyjskich organów granicznych i Home Office - a nie do linii lotniczych.

W związku z tego rodzaju skargami, IMA wystosował pismo do wszystkich linii lotniczych obsługujących połączenia między Unią Europejską a Wielką Brytanią, wzywając do przestrzegania wytycznych brytyjskiego Home Office. W liście IMA do przewoźników, cytowanym przez portal SchengenVisaInfo, czytamy między innymi:

„Zostaliśmy poinformowani o przypadkach, w których przewoźnicy proszą obywateli o przedstawienie dowodu ich statusu w ramach EU Settlement Scheme (EUSS) przed zezwoleniem im na podróż lub odmawiają przyjęcia na pokład w przypadku okazania ważnego krajowego dowodu tożsamości”.

Takie procedury są zdaniem IMA bezprawne, ponieważ w wytycznych Home Office, na które powołuje się IMA, wskazano między innymi:

„Przewoźnicy nie są obecnie zobowiązanie do sprawdzania statusu imigracyjnego obywateli UE, EOG lub Szwajcarii ani ich uprawnień do podróżowania na podstawie krajowego dowodu tożsamości, przy podejmowaniu decyzji o przewiezieniu ich do Wielkiej Brytanii. Muszą tylko sprawdzić, czy podróżni mają ważny paszport lub dowód osobisty”.

W wypowiedzi przytaczanej przez portal SchengenVisaInfo, dyrektor ds. dostaw operacyjnych IMA Pam Everett, zwróciła uwagę, że nieprawidłowe procedury niektórych linii lotniczych nie tylko spowodowały niepotrzebny stres dla podróżnych, ale sprawiły nawet, że część rodzin została w niespodziewany sposób zmuszona do rezygnacji z wakacyjnych wyjazdów.

