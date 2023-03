Linie lotnicze mają się czego wstydzić: w 2022 roku opóźnionych było blisko 40 proc. lotów do i z Wielkiej Brytanii

Linie lotnicze proponują pasażerom coraz wyższe taryfy, a do tego regularnie zaostrzają politykę dotyczącą przewożonego bagażu. Tymczasem okazuje się, że bardzo często one same nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, choćby w kwestii terminowego transportu pasażerów. Najnowsze dane pokazują, że w 2022 roku opóźnienia dotyczyły blisko 40 proc. lotów do i z Wielkiej Brytanii.

Blisko cztery na 10 samolotów lecących z i do UK było w 2022 roku opóźnionych

Dane opublikowane właśnie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ang. the Civil Aviation Authority, CAA) nie pozostawiają wątpliwości – w 2022 roku przynajmniej o 15 minut opóźnionych zostało 37 proc. lotów do i z Wielkiej Brytanii. W latach 2021 i 2020 opóźnienia dotyczyły 17 proc. lotów, a w 2019 roku - 25 proc. lotów. Przypomnijmy jednak, że 2019 rok był ostatnim przed wybuchem pandemii koronawirusa, która znacząco wpłynęła na podróże lotnicze na całym świecie. W 2022 roku loty były opóźnione o średnio 22 minuty, czyli o 60 proc. dłużej niż w 2019 roku. Z kolei około 2 proc. lotów zostało w 2022 roku w ogóle odwołanych, a najczęściej do sytuacji takich dochodziło w maju i czerwcu. To właśnie wówczas, późną wiosną i wczesnym latem, sektor lotniczy borykał się ze znacznymi brakami kadrowymi wywołanymi po części pandemią, a po części exodusem z Wysp pracowników z Unii Europejskiej. Na pierwsze wolne od ograniczeń wakacje po pandemii Covid-19 nie została zatrudniona i przeszkolona wystarczająca liczba pracowników, zwłaszcza w obszarze security, która mogłaby odpowiedzieć na gwałtowny wzrostem popytu na wakacyjne podróże.







Gdzie w UK odwołane loty były najbardziej dotkliwe?

Jeśli chodzi o lotniska, na których w 2022 roku doszło do największej liczby odwołanych lotów, to pierwsze miejsce w tym niechlubnym rankingu zajął port lotniczy w Glasgow, z 2,5 proc. odwołanych lotów. Z kolei na drugim miejscu uplasowało się stołeczne lotnisko Heathrow, gdzie anulowania dotyczyły 1,7 proc. podróży lotniczych.

W porównaniu do 2021 roku, na lotniska w Wielkiej Brytanii przyleciało w zeszłym roku ponad trzy razy więcej osób, co wyraźnie pokazuje, że konsumenci chcą powrócić do podróżowania po zniesieniu ograniczeń związanych z Covid, a przemysł może otrzymać tak potrzebny impuls [do rozwoju] po kilku trudnych latach. To odbicie w zakresie liczby pasażerów było [jednak] czasami przyćmione wyzwaniami, przed którymi stanął sektor lotniczy na początku lata 2022 roku, kiedy odnotowano niedopuszczalny poziom odwołań i opóźnień lotów. Spodziewamy się, że w 2023 roku linie lotnicze zwiększą odporność [na takie zdarzenia] i będą nadal poprawiać swoje wyniki, zapewniając pasażerom oczekiwane usługi – zaznaczyła Anna Bowles - szefowa ds. konsumentów w CAA.

Pasażerowie zaczynają walczyć o swoje prawa

Pasażerowie też coraz częściej zaczynają domagać się od linii lotniczych swoich praw po znacząco opóźnionym lub odwołanym locie. Niedawno przytaczaliśmy na łamach „Polish Express” historię Brytyjczyka, który dosłownie nasłał na WizzAir komorników, by odzyskać należne mu pieniądze. Russell Quirk z Brentwood w Essex pokazał, że czasem trzeba po prostu w takich wypadkach być zdeterminowanym, odważnym i postawić na „siłę”. Gdy przez wiele miesięcy Brytyjczyk nie mógł doczekać się zwrotu pieniędzy za alternatywne bilety, które musiał kupić po tym, gdy jego lot z WizzAir został w ostatniej chwili odwołany, poszedł do sądu i wygrał sprawę przeciwko taniej linii lotniczej. Następnie nie czekał i nasłał na przewoźnika komorników, co poskutkowało, o dziwo! - szybkim zwrotem pieniędzy. Wizz Air zapłacił, przeprosił i przyznał, że „nie spełnił swoich własnych aspiracji i oczekiwań naszych klientów”.

WizzAir odwołał loty, rodzina musiała sobie poradzić sama

Russell Quirk opowiedział na łamach BBC, że sposób, w jaki Wizz Air potraktował klientów, był „szokujący, chaotyczny i tandetny”. Brytyjczyk zarezerwował loty z lotniska Luton do portugalskiego Faro dla całej rodziny – na wakacje z żoną i trzema córkami. Bilety kupione zostały w styczniu zeszłego roku, a podróż miała się odbyć w trakcie majowej przerwy szkolnej. Gdy jednak w dniu wylotu mężczyzna wstał z łóżka, dowiedział się, że Wizz Air zmuszony został odwołać zaplanowany do Portugalii lot. Ponieważ rodzina miała już opłacony hotel i transfer z lotniska, Brytyjczyk zdecydował, że jedyną realną opcją było znalezienie innego przewoźnika, którego rodzina wybrała następnego dnia. Nowe bilety, wraz z pieniędzmi wydanymi na noc w pokojach hotelowych i innymi wydatkami, kosztowały go £4500.

Po powrocie z wakacji Brytyjczyk natychmiast przystąpił do uzyskania należnego mu odszkodowania od Wizz Air. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy rodzina otrzymała zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety, ale przewoźnik zupełnie nie kwapił się z pokryciem pozostałych kosztów, które na skutek odwołanego lotu poniosła rodzina. W związku z tym Brytyjczyk wniósł sprawę do sądu okręgowego, którą wygrał, ale Wizz Air „zignorował” wyrok. Do akcji musieli zatem przystąpić komornicy, którzy zjawili się przy stanowisku Wizz Air na lotnisku Luton. - Mieli możliwość oddania pieniędzy albo komornicy zabraliby je pod postacią rzeczową - mogły to być krzesła, stoły, komputery, a nawet samolot - wyjaśnił Quirk, który szczęśliwie doprowadził swoją sprawę do końca.

