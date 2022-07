Linie lotnicze LOT rekrutują stewardesy w Polsce. Jakie są szczegóły oferty?

Fot. Wikimedia Commons

Chciał(a)byś pracować jako personel pokładowy? Rekrutację w Polsce prowadzi nie tylko Wizz Air, ale też PLL LOT. Jakie są wymagania i co zawiera oferta polskiego przewoźnika?

W ostatnim czasie wiele linii lotniczych i lotnisk poszukuje pracowników, aby zapełnić popandemiczne braki kadrowe. Jedną większych rekrutacji, odbywającą się równocześnie w wielu krajach, prowadzi Wizz Air, który rekrutuje między innymi w Polsce i w Wielkiej Brytanii. W Polsce rekrutację ogłosiły też nasze rodzime linie lotnicze PLL LOT, które szukają pracowników na stanowiska młodszego personelu pokadowego.

PLL LOT rekrutują w Polsce

Jakie obowiązki zawodowe wiążą się ze wskazanym stanowiskiem? W ogłoszeniu zamieszczonym na portalu pracuj.pl napisano:

„LOT Cabin Crew rekrutuje Młodszy Personel Pokładowy dla Polskich Linii Lotniczych LOT. Każdego dnia nasze załogi z zaangażowaniem dbają o komfort i bezpieczeństwo pasażerów Polskich Linii Lotniczych LOT. Personel pokładowy odpowiedzialny jest za zapewnienie najwyższego poziomu standardu obsługi pasażerów podczas lotu. Dołącz do naszego Zespołu, spełniaj swoje marzenia i buduj z nami naszą markę!. Kogo szukamy?. Jeśli praca z ludźmi jest Twoją pasją. Jeśli lubisz podróżować, chcesz się rozwijać i budować swoją ścieżkę kariery w zróżnicowanym, międzynarodowym zespole. Jeśli jesteś otwarty na inne kultury, to szukamy właśnie Ciebie!”

Jakie są konkretne wymagania wobec kandydatów do pracy jako młodszy personel pokładowy w PLL LOT? Wśród kryteriów wyszczególniono następujące warunki:

wykształcenie min. średnie (z wymaganym świadectwem dojrzałości); płynna komunikacja w języku polskim; płynna komunikacja w języku angielskim na poziomie co najmniej B2 (średniozaawansowany); znajomość innych języków takich jak: hindi, japoński, koreański, chiński będzie dużym atutem; umiejętność pływania; wysoka kultura osobista; umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach; bardzo dobre zdolności komunikacyjne i współpracy w zespole; dyspozycyjność, otwartość, pozytywna i entuzjastyczna postawa.

Co z wynagrodzeniem w PLL LOT?

Na co można liczyć w zamian, jeśli otrzyma się pracę młodszego stewarda lub stewardesy w PLL LOT? Co do wynagrodzenia, to niestety - w ogłoszeniu nie ma żadnej informacji na ten temat. Wskazano jednak, że wśród benefitów tej pracy znajdują się takie kwestie, jak:

możliwość rozwoju zawodowego i pracy w międzynarodowym zespole;

możliwość bycia ambasadorem polskiej marki z 93-letnią tradycją;

możliwość podróżowania i poznawania innych kultur;

praca według stabilnego, miesięcznego grafiku;

możliwość korzystania z połączeń lotniczych na preferencyjnych warunkach;

możliwość korzystania z pakietu Lux Med i Multisport.

Termin ważności ogłoszenia mija 10 sierpnia 2022, a rekrutacja odbywa się w Warszawie. Więcej szczegółów można znaleźć na portalu pracuj.pl lub kontaktując się bezpośrednio z polskim przewoźnikiem.

