Linie easyJet odwołały loty do oraz z centralnych i północnych Włoch z obawy przed epidemią

Poinformowano, że najprawdopodobniej dalsze loty - do 3 kwietnia włącznie - będą odwoływane.

Linie easyJet odwołały loty do rejonów Włoch objętych wysokim ryzykiem zarażenia koronawirusem.

Po tym, jak włoski rząd nałożył duże restrykcje na mieszkańców centralnych i północnych Włoch związane z koronawirusem, linie lotnicze easyJet postanowiły odwołać setki lotów.

Około 16 mln ludzi, czyli ponad jedna czwarta populacji Włoch, znajduje się w stanie przymusowej izolacji do 3 kwietnia, po tym, jak drastycznie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. We Włoszech odnotowano więcej przypadków zachorowań niż w jakimkolwiek innym kraju poza Chinami, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 366.

Brytyjskie władze odradzają swoim obywatelom podróż do Włoch, zwłaszcza do Lombardii oraz Wenecji Euganejskiej. W niedzielę wieczorem linie easyJet poinformowały o odwołaniu lotów do oraz z tych rejonów.

Oświadczenie easyJet brzmi: „W krótkim terminie będziemy odwoływać wiele lotów do oraz z tych destynacji w poniedziałek 9 marca”.

Poinformowano także, że pasażerowie, których loty zostaną odwołane, otrzymają mail lub wiadomość tekstową oraz zostanie im zaoferowany całkowity zwrot kosztów za bilet albo zmiana terminu lotu.

„Przewidujemy dalsze odwołania lotów do oraz z Mediolanu, Wenecji i Werony w okresie do 3 kwietnia. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco” – napisano w oświadczeniu.

W sprawie alarmującej sytuacji wypowiedziały się też linie British Airways, które podały, że „monitorują sytuację oraz pozostają w ścisłym kontakcie z rządem oraz globalnymi organizacjami zdrowotnymi”.

Podobnie Ryanair oświadczył ogólnikowo: „Postępujemy zgodnie z radami włoskiego rządu oraz Światowej Organizacji Zdrowia”.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.