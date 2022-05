Linia lotnicza odwołała dziś wszystkie swoje połączenia z Londynu. Ucierpi na tym nawet 10 000 podróżnych!

Fot. Getty

Zakłócenia w podróżowaniu to ostatnio zmora mieszkańców UK – i to niezależnie od tego, czy chcą oni dostać się samolotem do innego brytyjskiego miasta, czy też chcą przemieścić się za granicę. Dziś, w środę 25 maja, duża linia lotnicza odwołała z lotniska w Londynie wszystkie swoje loty, „uziemiając” tym samym nawet 10 000 pasażerów.

Aż 118 lotów odwołały w lotniska London Heathrow linie lotnicze British Airways. Dziennikarze „The Independent” obliczyli, że skasowane zostały 22 loty krajowe oraz 96 lotów międzynarodowych. Jesli chodzi o loty krajowe, to kilka z nich zaplanowanych było w obie strony: z Heathrow do Aberdeen, Belfastu, Edynburga i Glasgow. Jeśli zaś chodzi o loty międzynarodowe, to anulowane zostały m.in. połączenia z Heathrow na Korfu, Ibizę, do Stambułu i Malagi. Na podstawie ogólnych szacunków dziennikarze wyliczyli, że na skutek odwołania aż 118 rejsów ucierpieć mogło nawet 10 000 podróżnych. Linie British Airways poinformowały jednak, że o wszystkich skasowanych lotach poinformowały pasażerów ze znacznym wyprzedzeniem.

Odwołane loty British Airways w dniu 25 maja

Oto lista krajowych i międzynarodowych lotów odwołanych w dniu dzisiejszym przez linie lotnicze British Airways z lotniska Heathrow:

Loty krajowe:

Aberdeen (2)

Belfast City (2)

Edynburg (2)

Glasgow (2)

Jersey

Manchester

Newcastle

Loty międzynarodowe:

Amsterdam (3)

Ateny

Barcelona

Bazylea

Berlin

Bolonia

Bruksela

Bukareszt

Budapeszt

Kopenhaga (2)

Korfu

Dublin (2)

Frankfurt

Genewa (2)

Gothenburg

Hamburg

Ibiza

Istambuł

Kraków

Lizbona

Madryd (2)

Malaga

Milan Linate

Milan Malpensa`

Monachium

Neapol

Oslo (2)

Paryż CDG

Piza

Praga

Rzym

Sztokholm

Stuttgart

Tirana

Tuluza

Wiedeń

Warszawa

Zagrzeb

Zurych (2)