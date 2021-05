Lincolnshire: Pijany kierowca z Polski zabił na drodze 79-letnią kobietę

Polski kierowca wsiadł za kółko pod wpływem alkoholu i spowodował wypadek, w wyniku którego zginęła 79-letnia kobieta. Pijany 46-latek stracił panowanie nad swoim samochodem i wjechał w samochód ofiary.

Do tego tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w dniu 15 listopada 2020 roku na drodze A17 w pobliżu ronda Holdingham w Sleaford (hrabstwo Lincolnshire). Nasz rodak wsiadł do swojego samochodu w niedzielny poranek. Planował zrobić zakupy w Sleaford. Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Lincolnshire Live" około godziny 10:20 miało dojść do tragedii. Wówczas Polak stracił panowanie nad samochodem i wjechał w zaparkowaną na poboczu Toyotę Aygo.

Polski kierowca sprawcą tragicznego wypadku na autostradzie A17

Kto był ofiarą? 79-letnia Iris Mellor z Helpringham postanowiła zatrzymać swój samochód na poboczu, gdy zauważyła, że ​​pęknięcie na przedniej szybie powiększyło się. Czekała na pomoc drogową, obawiała się jechać dalej. Niespodziewanie w jej samochód uderzyło czarne Audi prowadzone przez pijanego Polaka.

Kobieta została przewieziona do Queen’s Medical Center w Nottingham, ale zmarła z powodu odniesionych obrażeń następnego dnia, w poniedziałek 16 listopada. Jej dwudziestoletnia wnuczka siedząca na przednim siedzeniu pasażera odniosła jedynie niewielkie obrażenia

Znajdujący się pod wpływem alkoholu meżczyzna zabił 79-letnią kobietę

Po tym, jak na miejscu zjawiła się policja okazała się, że nasz rodak był pijany. Kontrola wykonana przez oficerów Lincolnshire Police wykazała, że sprawca ponad dwukrotnie przekroczył dozwolony limit jazdy pod wpływem alkoholu. Jego krew zawierała nie mniej niż 181 miligramów alkoholu w 100 mililitrach krwi.

15 marca 2021 roku 46-letni Polak stanął przed sądem Lincoln Magistrates' Court, a 18 maja usłyszał wyrok w swojej sprawie. Nasz rodak przyznał się do spowodowania śmierci na drodze. Brytyjski wymiar sprawiedliwości skazał go na trzy lata i cztery miesiące więzienia. Oprócz tego odebrano mu prawo jazdy na trzy lata i aby je odzyskać będzie musiał zdać rozszerzony egzamin.