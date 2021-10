Lincolnshire: 17-letni cyberprzestępca dzięki sprytnemu oszustwu "zarobił" 2 mln funtów w bitcoinach

Fot: Pixabay

Cyberprzestępca w ciągu tygodnia dorobił się prawdziwej fortuny. Za pieniądze wyłudzone od oszukanych internautów, udało mu się nabyć bitcoiny. Obecnie ich wartość przekracza 2 miliony funtów! Co najbardziej szokuje w tej historii? Jego wiek - był to chłopak w wieku zaledwie 17 lat!

Na czym polegało to oszustwo? Nie było ono specjalne oryginalne, ani też wyrafinowane, ale sprytne - na pewno. Sprawca założył fałszywą stronę internetową, do złudzenia przypominającą portal Love2Shop, która sprzedaje bony upominkowe. Jak ustaliła później prokuratura zrobił to "we własnej sypialni", całkowicie amatorskich warunkach, w kwietniu 2020 roku. Inwestując w reklamę Google`a sprawił, że jego strona "wyskakiwała" w wynikach wyszukiwania wyżej od prawdziwej witryny. W ten sposób część użytkowników zamiast wejść na "oryginalną" stronę Love2Shop, wchodziła na jego portal i padała ofiarą scamu, jeśli nie zorientowała się, że coś jest tu nie tak. W ten sposób nie tylko wyłudzał dane osobowe, ale również dokonał kradzieży kuponów o wartości przynajmniej 6500 funtów, jak ustalono przed obliczem sądu Lincoln Crown Court.

Młodociany cybeprzestępca dorobił się bitcoinowej fortuny

"Kopia" strony Love2Shop została usunięta po tygodniu, gdy rozpoczęto dochodzenie w tej sprawie po tym, jak jeden z oszukanych klientów złożył skargę. Niemniej, w tym czasie wiele osób zostało oszukanych? Ile ich było? Tego nie podano oficjalnie. 17-latek zdążył zainwestować uzyskane środki w kryptowaluty. W sierpniu 2020 roku policja dokonała aresztowania cyberprzestępcy. W tym czasie znajdował się w posiadaniu 48 bitcoinów i mniejszej ilości innych kryptowalut.

"W tamtym czasie te środki były warte około 200 000 funtów. Teraz są warte nieco ponad 2 miliony funtów" - komentował na łamach serwisu informacyjnego BBC prokurator Sam Skinner. Późniejsze policyjne śledztwo wykazało również, że przestępca miał dane dotyczące 12 000 numerów kart kredytowych oraz szczegóły 197 kont PayPal.

17-latek z Lincolnshire w ciągu tygodnia oszukał dziesiątki lub setki internautów

Jaki wyrok w jego sprawie wydał sąd Lincoln Crown Court? Nastolatek, który obecnie uczy się do egzaminów A-levels, przyznał się do zarzutów prania brudnych pieniędzy w okresie od 9 do 16 kwietnia 2020 roku oraz do oszustwa na łączną kwotę 6539 funtów. Do więzienia jednak nie pójdzie. Sędzia zawyrokował jedynie karę 12 miesięcy "rehabilitation order". Sędzia Catarina Sjolin Knight orzekła, że zyskał on na swoich zbrodniach kwotę 2 141 720 funtów i nakazała skonfiskowanie tych środków.

"Gdyby był dorosły, zostałby skazany na karę pozbawienia wolność" - zwróciła uwagę.