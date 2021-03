Lincolnshire: Polski policjant z Bostonu uratował życie niedoszłemu samobójcy

Fot: Facebook Lincolnshire Police

Urodzony w Polsce policjant z hrabstwa Lincolnshire bohaterem brytyjskich mediów - nasz rodak ujawnia, jak uratował osobę, która groziła, że odbierze sobie życie. Poznajcie oficera Mariusza Foksa i jego historię.

33-letni PC Mariusz Foks urodził się w Polsce, ale od listopada 2019 roku dołączył do Lincolnshire Police i obecnie służy w angielskim mieście Boston. Już wcześniej było o nim dość głośno w lokalnych mediach, ponieważ w ubiegłym roku wystąpił w kampanii zachęcającej do wstąpienia w szeregi brytyjskiej policji. Teraz, o jego pracy po raz kolejny czytamy na łamach portalu "Lincolnshire Live", gdzie opowiada o tym, jak uratował życie osobie, która miała zamiar targnąć się na własne życie.

Polski policjant z Bostonu bohaterem lokalnych mediów

"Niedawno funkcjonariusze w Spalding mieli do czynienia z osobę wysokiego ryzyka. Było to Polak, który wyszedł ze swojego domu i groził, że odbierze sobie życie. Udało się z nim porozumieć telefonicznie. Koledzy poprosili mnie do aparatu, abym z nim porozmawiał. Przegadaliśmy wspólnie około 20 minut" - relacjonuje funkcjonariusz Foks.

"Jak się okazało pochodził z tego samego miasta w Polsce, w którym urodziła się moja mama. Był bardzo odurzony, ale w końcu powiedział mi, gdzie jest. Innym funkcjonariuszom udało się do niego dotrzeć, porozmawiać z nim i upewnić się, że jest bezpieczny" - podsumowuje nasz rodak w relacji udostępnionej na łamach "Lincolnshire Live".

Dzięki swoim umiejętnościom językowym powstrzymał swojego rodaka przed samobójstwem

Warto w tym miejscu dodać, że PC Foks posługuje się biegle nie tylko językiem angielskim oraz polskim, jest również w stanie porozumieć się po litewsku oraz po rosyjsku. Jego umiejętności językowe sprawiają, że jest znakomicie przygotowany pod kątem służby dla lokalnej społeczności.

"Miałem kilka sytuacji, w których ludzie byli po prostu zaskoczeni, że jednocześnie jestem Polakiem, ale także brytyjskim policjantem. W pewnych sytuacjach ludzie są bardziej skorzy do współpracy, jeśli okazuje się, że policjant mówi w ich własnym języku" - zaznacza Polak z Lincolnshire Police. Szczególnie, że wiele osób pochodzących z krajów Europy Wschodniej, zwłaszcza tych ze starszego pokolenia, niekoniecznie ufa ludziom w mundurach. Wynika to głównie z ich doświadczeń w latach komunizmu.

Kim jest Mariusz Foks?

PC Mariusz Foks do Wielkiej Brytanii przyjechał w wieku 18 lat wraz ze swoimi rodzicami, którzy we wschodniej części Anglii szukali zatrudnienia. Polak uczył się języka angielskiego jeszcze, gdy przebywał w kraju, a po emigracji na Wyspy szlifował swoje umiejętności na kursach i w życiu codziennym. Nasz rodak zwraca uwagę, że lubi Boston i Lincolnshire, dobrze się tu czuje i nie ma żadnych złych doświadczeń.

Jak czytamy na łamach "Lincolnshire Live" znajomość języków obcych jest szczególnie ważna dla policji w Bostonie, ponieważ w mieście mówi się nie tylko po angielsku, ale również po litewsku, rosyjsku, łotewsku, polsku, bułgarsku i w kilku dialektach rumuńskiego. Komunikowanie się z kimś w jego własnym języku jest szczególnie ważne. W sumie w Lincolnshire Police służy pięciu funkcjonariuszy z dodatkowymi kompetencjami w tym zakresie, a 13 kolejnych przechodzi przez proces rekrutacji.

