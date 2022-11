Limity cen energii dla gospodarstw domowych w UK wzrosną od kwietnia 2023 roku do £3000. Kogo będzie na to stać?

Fot. Getty

W zaprezentowanym właśnie budżecie Jeremy Hunt zapowiedział przedłużenie pomocy państwa w zakresie kosztów energii, ale na znacznie mniej hojnym poziomie, niż miało to miejsce za czasów krótkich rządów Liz Truss. Miliony gospodarstw domowych co prawda skorzystają na wprowadzeniu limitów cen energii, ale kwota zostanie podniesiona z £2500 do £3000 rocznie.



Koszty energii w UK jeszcze wzrosną



Pierwsze reakcje mieszkańców UK na ogłoszony przez Jeremy'ego Hunta jesienny budżet są dosyć krytyczne. Jeśli chodzi o wysokie koszty energii, to kanclerz wydłużył obowiązywanie programu Energy Price Guarantee o rok - do kwietnia 2024 roku, bo przypomnijmy, że początkowo program miał obowiązywać pół roku – od 1 października 2022 do 31 marca 2023. Jednocześnie jednak od kwietnia 2023 roku kanclerz skarbu wprowadził wyższy limit cen jednostkowych gazu i energii elektrycznej dla gospodarstw domowych – do łącznego poziomu £3000 rocznie (a zatem o £500 więcej, niż miało to miejsce po propozycji Liz Truss). W tym miejscu analitycy firmy konsultingowej Cornwall Insight zwracają uwagę na fakt, że bez tej pomocy państwa średnie rachunki dla gospodarstw domowych w UK wzrosłyby do nawet £3740 rocznie.

Najbiedniejsi dostaną dodatkowe wsparcie

Jeremy Hunt zapowiedział jednak dodatkową pomoc w zakresie zapłaty rachunków za energię dla gospodarstw domowych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Kanclerz zapowiedział przyznanie gospodarstwom domowym o niskich dochodach dodatek w wysokości £900 do świadczeń zależnych od dochodów. To aż o £250 więcej niż równowartość płatności, które najbiedniejsze rodziny otrzymują obecnie. Jednocześnie gospodarstwa domowe zrzeszające emerytów otrzymają £300, a osoby pobierające rentę inwalidzką - £150 funtów. W tym samym czasie wsparcie dla osób korzystających z oleju opałowego lub paliw alternatywnych podwoi się do £200. Wreszcie dodatkowe środki otrzymają też councile, aby mogły pomóc tym swoim mieszkańcom, „którzy w przeciwnym razie mogliby wpaść w tarapaty”.

Cena za gaz i energię ostatecznie zależy od zużycia

Ustanawiając limity na jednostkowe ceny gazu i energii elektrycznej rząd kierował się uśrednionymi danymi dotyczącymi zużycia tychże nośników energii przez gospodarstwa domowe i płaconych przez nie rachunków. Najważniejszym pytaniem, jakie należy sobie zatem teraz zadać, to czy jesteśmy częścią typowego gospodarstwa domowego? Obecna roczna cena £2500 dla typowego gospodarstwa domowego opiera się na założeniu, że klient korzystający z taryfy z poleceniem zapłaty zużywa rocznie 12 000 kWh (kilowatogodzin) gazu i 2900 kWh energii elektrycznej. To właśnie kilowatogodzina jest jednostką energii używaną do obliczenia rachunku. Należy tu jednak mieć na uwadze, że większość gospodarstw domowych nie jest typowa, a zatem ostateczny rachunek za gaz i prąd będzie zależał od tego, jakie będzie ich faktyczne faktycznie zużycie w naszym domu. Na to, jak duży będzie ostateczny rachunek, składa się liczba mieszkańców, rodzaj nieruchomości i efektywność energetyczna budynku.

Przypomnijmy, że gwarancja ceny dotyczy bezpośrednio wszystkich gospodarstw domowych w Anglii, Szkocji i Walii. Dodatkowo na taki „sam poziom wsparcia” mogą liczyć mieszkańcy Irlandii Północnej, którzy jednak mają własny rynek energii.

Na jaką pomoc w opłacie rachunków za energię mogą liczyć przedsiębiorcy?

W przeciwieństwie do klientów krajowych, firmom obiecano pomoc w opłacie rachunków za gaz i prąd tylko przez okres sześciu miesięcy. Później nastąpi przegląd cen i warunków prowadzenia biznesu przy zwiększonych opłatach i rząd zdecyduje, co robić dalej. Ministerstwo skarbu jest jednak zdania, że wszelka późniejsza pomoc będzie „skierowana do osób najbardziej dotkniętych”.

W ramach programu pomocy:

firmy otrzymają zniżkę wynoszącą 21,1 pensa za kWh energii elektrycznej;

firmy otrzymają zniżkę wynoszącą 7,5 pensa za kWh gazu;

firmy otrzymają zniżkę, jeśli obowiązują je umowy na stałą cenę gazu i energii elektrycznej, ale tylko jeśli ich umowa zaczęła obowiązywać po 1 kwietnia 2022 roku;

firmy korzystające z taryf zmiennych otrzymają automatycznie rabat za każdą jednostkę zużytej energii;

oszczędności zaczną pojawiać się na rachunkach za listopad (z datą wsteczną do października) i zostaną naliczone automatycznie.

Program będzie obowiązywał dla firm w Anglii, Szkocji i Walii, z równoległym systemem w Irlandii Północnej.

