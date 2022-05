Limit cenowy wpływający na rachunki za prąd i gaz może być zmieniany przez Ofgem 4 razy w roku

Limit cenowy rachunków za energię dla gospodarstw domowych może być weryfikowany co trzy miesiące, jak wynika z nowych planów przedstawionych przez Ofgem w dniu dzisiejszym, 16 maja 2022 roku.

Brytyjskie regulator sektora energetycznego zaproponował kwartalną aktualizację obowiązujących limitu energetycznego. Do tej pory stawki "energy cap" są weryfikowane dwa razy do roku - na wiosnę oraz jesienią, a jeśli proponowane rozwiązanie weszłoby życie, działania Ofgemu w tej kwestii miałyby miejsce aż cztery razy do roku, w cyklu kwartalnym. Organ nadzorujący sektor energetyczny chce wprowadzić dodatkowe dwa przeglądy cen - styczniu i w lipcu. "Jeśli wprowadzimy zmiany proponowane dziś, to limit cenowy będzie bardziej odzwierciedlał obecne ceny rynkowe, a wszelkie spadki cen byłyby szybciej odczuwalen przez konsumentów" - zapewniał dyrektor generalny Ofgem, Jonathan Brearley.

Ofgem zapowiada zmiany

Jak zapewnia Ofgem jego priorytetem jest ochrona konsumentów i sprawienie, że brytyjskie rynek energetyczny będzie pozostawał "sprawiedliwy i odporny na wahania". "Ubiegły rok pokazał, że musimy wprowadzić zmiany w pułapie cenowym, aby dostawcy byli w stanie lepiej zarządzać ryzykiem w tych bezprecedensowych warunkach rynkowych" - dodawał Brearley.

Jednocześnie zaznaczał, iż zmiany w tym zakresie są konieczne z punktu widzenia działających na brytyjskim rynki providerów. Muszą oni wiedzieć jak duże ilości zabezpieczyć la swoich klientów bez ponoszenia ryzyka, że potencjalne niedobory zmuszą ich do kupowania gazu lub prądu po zawyżonych cenach.

W jaki sposób wpłynie to na nasze rachunki za energię?

Po konsultacjach, Ofgem ma nadzieję, że zmiany mogą wejść w życie już od października, co oznacza, że ​​pierwszy "review" cen i zmiany w limicie cenowym miałaby nastąpić w styczniu 2023.

Obecnie pułap cen energii – na tę chwilę znajdujący na rekordowym poziomie 1971 funtów rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego – jest weryfikowany co sześć miesięcy i zmieniany w październiku i kwietniu.