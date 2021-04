Likwidacja sklepów Debenhams - od jutra słynna sieć rusza z wyprzedażą ze zniżkami do 70%

Everything must go!

Już jutro w sklepach Debenhams w Walii i Anglii rozpocznie się wyprzedaż likwidacyjna. Rabaty sięgną do 70% na ubrania i artykuły gospodarstwa domowego oraz do 50% na kosmetyki i perfumy.

W zbliżający się poniedziałek, 12 kwietnie 2021 roku, rozpoczyna się kolejny etap luzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa na Wyspach - tego dnia nastąpi ponowne otwarcie pubów i restauracji, które będą mogły przyjmować gości przy stolikach na zewnątrz, działalność wznowią także salony fryzjerskie i siłownie oraz sklepy non-essential. Dla wielu firm będzie to oznaczało długo oczekiwany powrót do normalności, ale dla niektórych będą to ostatnie chwile działalności przed zamknięciem.

12 kwietnia w sklepach sieci Debenhams rozpocznie się wyprzedaż likwidacyjna

Taki właśnie los czeka sieć Debenhams, słynną brytyjską sieć domów towarowych, zajmująca się sprzedażą detaliczną ubrań, kosmetyków, sprzętu RTV i AGD oraz mebli, której początki sięgają 1778 roku. Historia tej sieci dobiegła końca w grudnia 2020 roku, gdy przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość. W styczniu 2021 roku Boohoo zakupiło prawa do marki oraz strony internetowej Debenhams za około 55 milionów funtów, ale nie zdecydowało się na utrzymanie sieci sklepów. Oznacza to, że do 12 tysięcy osób straciło prace.

W związku z tym, 12 kwietnia rusza wyprzedaż likwidacyjna w 97 sklepach należących do sieci. Według specjalistów od rynku retail w UK będzie to największe tego typu wydarzenia od upadku Woolworths na Wyspach. Szacuje się wartość wyprzedawanego towaru sięgnie do 200 milionów funtów. Do końca przyszłego miesiąca wszystkie sklepy pod szyldem Debenhams mają zostać zamknięte.

Rabaty sięgną do 70 procent!

Jakich rabatów można oczekiwać w sklepach sieci Debenhams w Anglii i Walii? Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Debenhams mamy do czynienia z "niesamowitymi okazjami ograniczanymi czasowo". Do 70 procent oszczędzimy kupując odzież oraz produkty do domu, a do 50 procent w przypadku produktów kosmetycznych.