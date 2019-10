LIDL w UK uruchamia E-zakupy! To będzie ogromne ułatwienie dla miłośników niemieckiego dyskontu

To bedzie duże ułatwienie dla miłośników towarów z LIDL'a

Fot. Getty

Z informacji, do których dotarł dziennik „Daily Mirror” wynika, że niemiecka sieć sklepów dyskontowych LIDL zamierza uruchomić w UK witrynę, na której będzie można już wkrótce zrobić zakupy nie wychodząc z domów! Strona internetowa może się okazać wielkim ułatwieniem dla miłośników produktów z LIDL'a.

Konsumenci na Wyspach mogli się czuć pominięci przez LIDL, ponieważ niemiecka sieć dyskontów zaoferowała już e-zakupy klientom w przynajmniej kilku państwach Europy, w tym Włochom i Polakom. Tymczasem w Wielkiej Brytanii miłośnicy produktów z LIDLA musieli jak dotąd zawsze jeździć po nie do sklepów, niezależnie od pogody, zmęczenia, czy innych czynników zniechęcających do robienia zakupów. LIDL co prawda posiadał swoją stronę internetową w UK, ale można było na niej jedynie sprawdzić dostępność konkretnych produktów w magazynach lub sklepach dyskontu.

LIDL to popularna sieć sklepów z artykułami spożywczymi, gospodarstwa domowego i ubraniami. Pierwszy sklep LIDL'a został w UK otwarty w 1994 r., a od tego czasu w całym Zjednoczonym Królestwie pojawiło się aż 760 sklepów. Dziś sklepy te są obsługiwane przez 13 centrów dystrybucyjnych w Anglii, Szkocji i Walii, i pracuje w nich łącznie 22 000 pracowników.

Rywal LIDL'a, również niemiecki dyskont ALDI, otwarł się na sprzedaż internetową w UK już trzy lata temu. Jednak początkowo w sklepie internetowym ALDI można było kupić wyłącznie kartony z winem.

