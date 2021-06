LIDL planuje kolejną ekspansję w UK! Sieć handlowa otworzy 50 sklepów i zatrudni 2000 ludzi

Fot. Getty

Sieć handlowa Lidl nie odpuszcza i planuje kolejną ekspansję na Wyspach. W ramach walki o klienta z innym niemieckim dyskontem - Aldi, Lidl otworzy do przyszłego roku kolejnych 50 sklepów, w których pracę znajdzie 2000 ludzi.

Zapowiedź otwarcia w ciągu 12 miesięcy 50 sklepów to kolejny etap na drodze do posiadania w UK 1000 sklepów do 2022 r. Jednocześnie niemiecki dyskont, inwestując w nowe sklepy £1,3 mld, chce dorównać pod względem skali ekspansji swojemu głównemu konkurentowi na rynku brytyjskim – sieci Aldi. Nowe sklepy, w których pracę ma znaleźć nawet 2000 ludzi, mają być wyposażone w panele słoneczne, a na parkingach wokół supermarketów mają się znaleźć punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowo sieć nie chce się ograniczać, jeśli chodzi o lokalizacje – Lidl chce być obecny zarówno na obrzeżach miast, jak i w ich centrach. - Wzywamy deweloperów i właścicieli nieruchomości w całym kraju, aby pomogli nam znaleźć potencjalne miejsca pod budowę sklepów Lidl. To pokazuje nieustanną ambicję, jaką mamy w zakresie dalszego rozszerzania naszego portfolio sklepów w całym kraju. Pomimo wyzwań zeszłego roku, udało nam się zrealizować nasz ambitny cel, jakim jest otwarcie średnio jednego nowego sklepu tygodniowo w całej Wielkiej Brytanii – podkreślił Christian Härtnagel z Lidl GB.

Dyskonty w UK walczą o klienta

Zapowiedź ekspansji Lidla jest wyraźną odpowiedzią na plany rozbudowy sieci sklepów przez Aldi. Ten z kolei niemiecki dyskont planuje otworzyć w najbliższym czasie 450 sklepów, w tym 400 w Anglii, 30 w Walii i 20 w Szkocji. Aldi celuje w takie lokalizacje, jak na przykład Brighton, Oxford, Bristol, Birmingham, Warwick, Leicester, Manchester, Liverpool, Warrington, Cardiff, Newport, Swansea, Edynburg, Dumbarton i Shotts. - Inwestujemy w Wielkiej Brytanii od ponad 30 lat, ale wiemy, że nadal istnieją obszary, w których w ogóle nie ma Aldi lub które potrzebują innego sklepu, aby sprostać wymaganiom klientów. Kupujący coraz częściej szukają bezkonkurencyjnych cen w trakcie swoich cotygodniowych zakupów, bez utraty jakości. Dlatego, bardziej niż kiedykolwiek, chętnie badamy wszystkie możliwości otwierania nowych sklepów w całym kraju – zaznaczył Ciaran Aldridge z Aldi UK.